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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - Арсенал
Динамо Мх - Арсенал: обзор матча 05 марта 2023
Динамо Мх
05.03.2023, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Арсенал
86'
Замена
И. Кулешин
️️️️
М. Яковлев
Замена
Н. Глушков
️️️️
С. Кагермазов
83'
Замена
️️️️
Э. Атабаев
83'
73'
Замена
А. Померко
️️️️
И. Манелов
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
Р. Магомедов
71'
Желтая карточка
К. Ибрагимов
65'
Замена
А. Гаджиев
️️️️
Р. Абдурагимов
63'
Замена
К. Ибрагимов
️️️️
Н. Мулахусейнович
63'
46'
Замена
А. Сокол
️️️️
А. Суханов
46'
Замена
Е. Луценко
️️️️
А. Хабибов
Желтая карточка
Н. Мулахусейнович
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
99
Нардин Мулахусейнович
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
7
Ансор Хабибов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
20
Алексей Померко
ОП
6
Иван Козлов
ОП
70
Арутюн Григорян
АП
9
Роман Изотов
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
3-2-3-1-1
24
Терновский
5
Ковачевич
99
Алибеков
13
Кагермазов
3
Красильниченко
4
Шумахов
22
Юсупов
7
Абдурагимов
18
Атабаев
9
Магомедов
99
Мулахусейнович
4-2-2-2
1
Коченков
76
Суханов
31
Большаков
88
Григалава
77
Насыров
7
Хабибов
11
Ткачев
2
Манелов
18
Яковлев
8
Панченко
21
Деспотович
99
Мулахусейнович
4
Ибрагимов
4
Ибрагимов
99
Мулахусейнович
13
Кагермазов
47
Глушков
47
Глушков
13
Кагермазов
7
Абдурагимов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
7
Абдурагимов
9
Магомедов
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
9
Магомедов
18
Яковлев
23
Кулешин
23
Кулешин
18
Яковлев
76
Суханов
88
Сокол
88
Сокол
76
Суханов
2
Манелов
20
Померко
20
Померко
2
Манелов
7
Хабибов
48
Луценко
48
Луценко
7
Хабибов
Остались в запасе
Динамо Мх
Арсенал
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
39
Тимур Магомедов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
Главный тренер
Горан Алексич
36
Михаил Левашов
ВР
5
Илья Сериков
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
6
Иван Козлов
ОП
70
Арутюн Григорян
АП
9
Роман Изотов
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
39
Тимур Магомедов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
5
Илья Сериков
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
6
Иван Козлов
ОП
70
Арутюн Григорян
АП
9
Роман Изотов
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Динамо Мх - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Арам Петросян (Бронницы)
Михаил Кистанов (Энгельс)
Резервный судья:
Константин Юданов (Москва)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Алексей Резников (Ярославль)
Стадион:
Анжи-Арена
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