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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Арсенал
Акрон - Арсенал: обзор матча 20 ноября 2022
Акрон
20.11.2022, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Арсенал
88'
Замена
А. Ставпец
️️️️
С. Ткачев
88'
Замена
Д. Янов
️️️️
М. Кайнов
80'
Замена
А. Суханов
️️️️
Р. Мануйлов
80'
Замена
Э. Кангва
️️️️
К. Алиев
Замена
️️️️
В. Азаров
79'
Замена
️️️️
М. Палиенко
79'
Желтая карточка
К. Савичев
73'
Замена
К. Гираев
️️️️
К. Базелюк
70'
Замена
️️️️
Д. Сагуткин
70'
68'
Замена
М. Яковлев
️️️️
А. Григорян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Акрон
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
71
Максим Матвеев
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
78
Алексей Гусев
ЦП
68
Ефим Бойцов
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
13
Данила Янов
АП
49
Владислав Бакулин
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
16
Александр Ставпец
ЦФ
18
Михаил Яковлев
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
4-2-2-2
13
Волков
4
Рогач
3
Сагуткин
90
Шакуро
4
Савичев
20
Полубояринов
27
Чудин
77
Сасин
99
Палиенко
10
Базелюк
99
Азаров
4-1-1-1-3
36
Левашов
27
Мануйлов
88
Григалава
5
Сериков
77
Насыров
13
Кайнов
11
Ткачев
70
Григорян
10
Алиев
8
Панченко
48
Луценко
10
Базелюк
9
Гираев
9
Гираев
10
Базелюк
27
Мануйлов
76
Суханов
76
Суханов
27
Мануйлов
10
Алиев
10
Кангва
10
Кангва
10
Алиев
13
Кайнов
13
Янов
13
Янов
13
Кайнов
11
Ткачев
16
Ставпец
16
Ставпец
11
Ткачев
70
Григорян
18
Яковлев
18
Яковлев
70
Григорян
Остались в запасе
Акрон
Арсенал
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
71
Максим Матвеев
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
78
Алексей Гусев
ЦП
68
Ефим Бойцов
ЦП
Главный тренер
Евгений Калешин
49
Владислав Бакулин
ЦФ
23
Илья Кулешин
ЛЗ
9
Роман Изотов
ЦФ
50
Егор Шамов
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
71
Максим Матвеев
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
78
Алексей Гусев
ЦП
68
Ефим Бойцов
ЦП
Остались в запасе
49
Владислав Бакулин
ЦФ
23
Илья Кулешин
ЛЗ
9
Роман Изотов
ЦФ
50
Егор Шамов
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Акрон - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Помощники судьи:
Вячеслав Бочков (Сочи)
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Ян Марушко (Самара)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Александр Гвардис (Калининград)
Стадион:
Кристалл
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