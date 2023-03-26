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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Уфа
Арсенал - Уфа: обзор матча 26 марта 2023
Арсенал
26.03.2023, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Уфа
27'
Е. Луценко
87'
С. Ткачев
86'
И. Молтенинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Уфа
Замена
Г. Григалава
️️️️
И. Манелов
89'
ГОЛ! 2:1!
С. Ткачев
87'
86'
ГОЛ! 1:1!
И. Молтенинов
84'
Замена
И. Молтенинов
️️️️
Э. Касинтура
84'
Замена
Д. Ахатов
️️️️
А. Погосов
Замена
Д. Степанов
️️️️
И. Насыров
76'
73'
Желтая карточка
Р. Минаев
67'
Замена
И. Темников
️️️️
А. Никитин
65'
Желтая карточка
Э. Касинтура
64'
Желтая карточка
Л. Ушахин
Замена
️️️️
М. Яковлев
46'
Желтая карточка
К. Большаков
45'
+1
Желтая карточка
М. Яковлев
36'
ГОЛ! 1:0!
Е. Луценко
27'
Желтая карточка
А. Померко
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
99
Данила Емельянов
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
42
Александр Гребенщиков
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
75
Данил Хромов
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
27
Константин Ерохин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
55
Кэтэлин Карп
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
4-1-1-2-2
36
Левашов
77
Насыров
31
Большаков
5
Сериков
88
Сокол
20
Померко
11
Ткачев
18
Яковлев
2
Манелов
48
Луценко
8
Панченко
3-2-1-3-1
81
Кукушкин
6
Ушахин
3
Ботака-Иобома
29
Мухин
33
Сухов
52
Конюхов
99
Емельянов
17
Касинтура
7
Никитин
24
Погосов
77
Минаев
77
Насыров
5
Степанов
5
Степанов
77
Насыров
2
Манелов
88
Григалава
88
Григалава
2
Манелов
Козлов
7
Хабибов
7
Хабибов
Козлов
7
Никитин
11
Темников
11
Темников
7
Никитин
24
Погосов
23
Ахатов
23
Ахатов
24
Погосов
17
Касинтура
84
Молтенинов
84
Молтенинов
17
Касинтура
Остались в запасе
Арсенал
Уфа
23
Илья Кулешин
ЛЗ
50
Егор Шамов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
42
Александр Гребенщиков
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
75
Данил Хромов
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
40
Алексей Чернов
ВР
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
27
Константин Ерохин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Остались в запасе
23
Илья Кулешин
ЛЗ
50
Егор Шамов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
42
Александр Гребенщиков
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
75
Данил Хромов
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
27
Константин Ерохин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Статистика матча Арсенал - Уфа
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов (Москва)
Максим Каюмов (Москва)
Резервный судья:
Андрей Стрелков (Курск)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Сергей Талагаев (Мытищи)
Стадион:
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