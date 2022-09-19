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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Арсенал
Кубань - Арсенал: обзор матча 19 сентября 2022
Кубань
19.09.2022, понедельник, 20:00
Россия. Первая лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
7'
Д. Горовых
60'
А. Щеткин
53'
К. Панченко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Арсенал
Замена
Д. Югалдин
️️️️
И. Мосейчук
90'
+3
84'
Желтая карточка
А. Померко
82'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
А. Григорян
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Щеткин
73'
Замена
А. Чуканов
️️️️
Н. Абдоков
73'
66'
Замена
А. Суханов
️️️️
М. Кайнов
66'
Замена
А. Померко
️️️️
Р. Мануйлов
66'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Д. Янов
66'
Замена
М. Яковлев
️️️️
К. Алиев
ГОЛ! 2:1!
А. Щеткин
60'
58'
Желтая карточка
М. Кайнов
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Панченко
ГОЛ! 1:0!
Д. Горовых
Пас отдал
Д. Ткачук
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
13
Данила Янов
АП
70
Арутюн Григорян
АП
10
Камран Алиев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
9
Артем Архипов
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
22
Никита Бакалюк
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Нестеренко
66
Гудков
22
Хомуха
81
Сидоров
27
Горовых
6
Родин
87
Безденежных
31
Ткачук
99
Абдоков
9
Мосейчук
99
Щеткин
4-1-2-3
1
Коченков
27
Мануйлов
5
Сериков
88
Григалава
77
Насыров
13
Кайнов
13
Янов
70
Григорян
48
Луценко
8
Панченко
10
Алиев
9
Мосейчук
50
Югалдин
50
Югалдин
9
Мосейчук
99
Абдоков
7
Чуканов
7
Чуканов
99
Абдоков
99
Щеткин
9
Архипов
9
Архипов
99
Щеткин
13
Кайнов
76
Суханов
76
Суханов
13
Кайнов
27
Мануйлов
20
Померко
20
Померко
27
Мануйлов
70
Григорян
83
Пантелеев
83
Пантелеев
70
Григорян
10
Алиев
18
Яковлев
18
Яковлев
10
Алиев
13
Янов
16
Ставпец
16
Ставпец
13
Янов
Остались в запасе
Кубань
Арсенал
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
15
Аркадий Солоп
ПП
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
15
Аркадий Солоп
ПП
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Кубань - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс). Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Сергей Нечай (Ростов-на-Дону)
Инспектор:
Александр Костин (Московская область)
Стадион:
Кубань
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