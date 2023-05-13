Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Арсенал
Волгарь - Арсенал: обзор матча 13 мая 2023
Волгарь
13.05.2023, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
42'
А. Делькин (П)
5'
К. Панченко (П)
58'
С. Ткачев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Арсенал
90'
+4
Желтая карточка
А. Коченков
90'
+1
Замена
М. Яковлев
️️️️
И. Манелов
Замена
В. Брагин
️️️️
А. Павлишин
90'
82'
Замена
М. Кайнов
️️️️
Е. Луценко
80'
Замена
А. Ставпец
️️️️
С. Ткачев
Желтая карточка
Д. Ткачук
76'
Замена
К. Муллин
️️️️
А. Делькин
76'
Замена
Д. Лесников
️️️️
Д. Липовой
76'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
Д. Талалай
66'
Желтая карточка
А. Павлишин
65'
Замена
А. Носов
️️️️
Д. Ведерников
65'
58'
ГОЛ! 1:2!
С. Ткачев
55'
Желтая карточка
Г. Григалава
46'
Замена
И. Насыров
️️️️
Д. Степанов
46'
Замена
И. Сериков
️️️️
А. Сокол
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Делькин
42'
41'
Желтая карточка
И. Манелов
36'
Желтая карточка
А. Сокол
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Панченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
22
Никита Бакалюк
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
91
Артем Филиппов
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
11
Александр Носов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
6
Иван Козлов
ОП
13
Максим Кайнов
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
75
Данил Хромов
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
4-2-2-2
81
Смирнов
4
Локтионов
22
Хомуха
69
Козлов
3
Ведерников
8
Талалай
7
Павлишин
9
Липовой
80
Царукян
90
Делькин
43
Гилязетдинов
4-1-2-1-2
1
Коченков
88
Сокол
88
Григалава
31
Большаков
5
Степанов
20
Померко
22
Бакалюк
11
Ткачев
2
Манелов
8
Панченко
48
Луценко
8
Талалай
7
Смирнов
7
Смирнов
8
Талалай
3
Ведерников
11
Носов
11
Носов
3
Ведерников
9
Липовой
17
Лесников
17
Лесников
9
Липовой
7
Павлишин
11
Брагин
11
Брагин
7
Павлишин
90
Делькин
9
Муллин
9
Муллин
90
Делькин
5
Степанов
77
Насыров
77
Насыров
5
Степанов
88
Сокол
5
Сериков
5
Сериков
88
Сокол
48
Луценко
13
Кайнов
13
Кайнов
48
Луценко
2
Манелов
18
Яковлев
18
Яковлев
2
Манелов
11
Ткачев
16
Ставпец
16
Ставпец
11
Ткачев
Остались в запасе
Волгарь
Арсенал
30
Дмитрий Саганович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
31
Денис Ткачук
ЛВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
6
Иван Козлов
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
75
Данил Хромов
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
31
Денис Ткачук
ЛВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
6
Иван Козлов
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
75
Данил Хромов
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Волгарь - Арсенал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Помощники судьи:
Андрей Кужелев (Пикалево)
Михаил Шпильфогель (Ленинградская область)
Резервный судья:
Дмитрий Прокопов (Волгоград)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Сергей Хральцов (Москва)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Волгарь
Арсенал
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 15:50
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 15:50
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+