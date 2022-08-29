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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Енисей
Арсенал - Енисей: обзор матча 29 августа 2022
Арсенал
29.08.2022, понедельник, 20:00
Россия. Первая лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Енисей
23'
К. Алиев
77'
Е. Луценко
22'
Н. Глушков
74'
Н. Глушков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Енисей
Желтая карточка
Р. Изотов
90'
89'
Желтая карточка
А. Канаплин
86'
Замена
А. Окладников
️️️️
Н. Глушков
Замена
Р. Изотов
️️️️
К. Панченко
82'
ГОЛ! 2:2!
Е. Луценко
77'
74'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Глушков
71'
Замена
Е. Воронин
️️️️
А. Ломакин
Замена
А. Григорян
️️️️
Д. Янов
66'
Замена
Э. Кангва
️️️️
К. Алиев
66'
60'
Замена
А. Канаплин
️️️️
Н. Раздорских
60'
Замена
А. Саная
️️️️
И. Молтенинов
Замена
Р. Мануйлов
️️️️
А. Суханов
46'
ГОЛ! 1:1!
К. Алиев
23'
22'
ГОЛ! 0:1!
Н. Глушков
3'
Желтая карточка
А. Масловский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
13
Данила Янов
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
9
Роман Изотов
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
4
Сергей Шестаков
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Коченков
77
Насыров
88
Григалава
5
Сериков
76
Суханов
13
Кайнов
11
Ткачев
13
Янов
10
Алиев
48
Луценко
8
Панченко
4-1-3-1-1
23
Антипин
13
Бардыбахин
33
Феррейра
2
Хозин
33
Масловский
64
Ланин
8
Иванов
21
Раздорских
90
Ломакин
19
Глушков
84
Молтенинов
76
Суханов
27
Мануйлов
27
Мануйлов
76
Суханов
10
Алиев
10
Кангва
10
Кангва
10
Алиев
13
Янов
70
Григорян
70
Григорян
13
Янов
8
Панченко
9
Изотов
9
Изотов
8
Панченко
90
Ломакин
37
Воронин
37
Воронин
90
Ломакин
84
Молтенинов
32
Саная
32
Саная
84
Молтенинов
21
Раздорских
8
Канаплин
8
Канаплин
21
Раздорских
19
Глушков
75
Окладников
75
Окладников
19
Глушков
Остались в запасе
Арсенал
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
16
Александр Ставпец
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
4
Сергей Шестаков
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
Главный тренер
Артем Горлов
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
16
Александр Ставпец
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
4
Сергей Шестаков
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Артем Горлов
Статистика матча Арсенал - Енисей
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
28.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Помощники судьи:
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Максим Белокур (Находка)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Сергей Зуев (Москва)
Стадион:
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