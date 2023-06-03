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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Арсенал
СКА-Хабаровск - Арсенал: обзор матча 03 июня 2023
СКА-Хабаровск
03.06.2023, суббота, 09:00
Россия. Первая лига, 34 тур
6 : 0
Завершен
Арсенал
9'
А. Иваньков
38'
С. Алиев
45+3'
С. Алиев
62'
С. Алиев
71'
В. Алейников
81'
И. Петров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Арсенал
82'
Замена
И. Кулешин
️️️️
А. Хабибов
82'
Замена
М. Левашов
️️️️
Е. Шамов
ГОЛ! 6:0!
И. Петров
81'
ГОЛ! 5:0!
В. Алейников
71'
Замена
В. Алейников
️️️️
С. Алиев
64'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
А. Симонян
64'
ГОЛ! 4:0!
С. Алиев
62'
ГОЛ! 3:0!
С. Алиев
45'
+3
ГОЛ! 2:0!
С. Алиев
38'
Замена
И. Петров
️️️️
Д. Янов
38'
35'
Желтая карточка
К. Большаков
20'
Замена
А. Хабибов
️️️️
А. Ставпец
ГОЛ! 1:0!
А. Иваньков
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
10
Артем Симонян
АП
13
Данила Янов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
6
Иван Козлов
ОП
16
Александр Ставпец
ПВ
9
Роман Изотов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
13
Даниил Григорьев
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
75
Данил Хромов
ЦФ
4-3-2-1
98
Имамов
5
Мусалов
15
Сосранов
3
Иваньков
17
Фомин
40
Бавин
77
Гащенков
18
Мирошниченко
13
Янов
10
Симонян
9
Алиев
3-4-1-1
50
Шамов
5
Сериков
31
Большаков
88
Сокол
5
Степанов
13
Кайнов
6
Козлов
77
Насыров
16
Ставпец
9
Изотов
10
Симонян
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Симонян
9
Алиев
38
Алейников
38
Алейников
9
Алиев
13
Янов
10
Петров
10
Петров
13
Янов
16
Ставпец
7
Хабибов
7
Хабибов
16
Ставпец
50
Шамов
36
Левашов
36
Левашов
50
Шамов
Хабибов
23
Кулешин
23
Кулешин
Хабибов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Арсенал
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЛЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
50
Артем Быков
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
13
Даниил Григорьев
ПВ
Главный тренер
Роман Шаронов
75
Данил Хромов
ЦФ
70
Арутюн Григорян
АП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЛЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
50
Артем Быков
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
13
Даниил Григорьев
ПВ
Остались в запасе
75
Данил Хромов
ЦФ
70
Арутюн Григорян
АП
Главный тренер
Роман Шаронов
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча СКА-Хабаровск - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Помощники судьи:
Александр Приходько (Москва)
Артем Перов (Москва)
Резервный судья:
Максим Скорочкин (Владивосток)
Делегат:
Владимир Крысин (Хабаровск)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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