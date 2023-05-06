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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Велес
Арсенал - Велес: обзор матча 06 мая 2023
Арсенал
06.05.2023, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Велес
57'
И. Манелов
84'
И. Логуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Велес
Замена
М. Кайнов
️️️️
К. Панченко
85'
84'
ГОЛ! 1:1!
И. Логуа
68'
Замена
А. Безчаснюк
️️️️
А. Бацуев
Замена
М. Яковлев
️️️️
Н. Бакалюк
68'
67'
Желтая карточка
И. Логуа
ГОЛ! 1:0!
И. Манелов
57'
55'
Замена
О. Смирнов
️️️️
И. Котельников
Желтая карточка
Д. Степанов
45'
Желтая карточка
Е. Луценко
41'
Желтая карточка
С. Ткачев
40'
34'
Желтая карточка
П. Косаревский
25'
Желтая карточка
В. Почивалин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
22
Никита Бакалюк
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
17
Иван Котельников
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
1
Антон Коченков
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
6
Иван Козлов
ОП
13
Максим Кайнов
ОП
9
Роман Изотов
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
75
Данил Хромов
ЦФ
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
77
Олег Смирнов
ПВ
68
Леонид Герчиков
ПВ
4-1-2-1-2
50
Шамов
5
Степанов
31
Большаков
88
Сокол
88
Григалава
20
Померко
22
Бакалюк
11
Ткачев
2
Манелов
8
Панченко
48
Луценко
4-2-2-1-1
13
Косаревский
7
Логуа
34
Макеев
2
Михайленко
13
Почивалин
95
Бацуев
17
Абдуллахи
18
Кабахидзе
17
Котельников
18
Кертанов
9
Дибиргаджиев
8
Панченко
13
Кайнов
13
Кайнов
8
Панченко
22
Бакалюк
18
Яковлев
18
Яковлев
22
Бакалюк
17
Котельников
77
Смирнов
77
Смирнов
17
Котельников
95
Бацуев
40
Безчаснюк
40
Безчаснюк
95
Бацуев
Остались в запасе
Арсенал
Велес
23
Илья Кулешин
ЛЗ
36
Михаил Левашов
ВР
1
Антон Коченков
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
6
Иван Козлов
ОП
9
Роман Изотов
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
75
Данил Хромов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
96
Алексей Кузнецов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
9
Евгений Песиков
ЛВ
68
Леонид Герчиков
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
23
Илья Кулешин
ЛЗ
36
Михаил Левашов
ВР
1
Антон Коченков
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
6
Иван Козлов
ОП
9
Роман Изотов
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
75
Данил Хромов
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
9
Евгений Песиков
ЛВ
68
Леонид Герчиков
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Арсенал - Велес
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Андрей Стрелков (Курск)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)
Стадион:
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