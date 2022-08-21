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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Арсенал
Родина - Арсенал: обзор матча 21 августа 2022
Родина
21.08.2022, воскресенье, 20:00
Россия. Первая лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
57'
А. Гордюшенко
69'
Е. Луценко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Арсенал
89'
Замена
Н. Бакалюк
️️️️
М. Кайнов
86'
Замена
Д. Янов
️️️️
К. Панченко
86'
Замена
А. Ставпец
️️️️
С. Ткачев
74'
Желтая карточка
Е. Луценко
69'
ГОЛ! 1:1!
Е. Луценко
Замена
М. Тихонов
️️️️
А. Габараев
59'
ГОЛ! 1:0!
А. Гордюшенко
57'
46'
Замена
А. Григорян
️️️️
Э. Кангва
46'
Замена
К. Алиев
️️️️
М. Яковлев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
91
Артем Филиппов
ЦП
14
Сергей Дмитриев
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
97
Никита Голдобин
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
5
Илья Сериков
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
13
Данила Янов
АП
70
Арутюн Григорян
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Айдаров
36
Воропаев
5
Габараев
3
Аликин
44
Рыков
52
Петухов
72
Гордюшенко
9
Адаев
24
Мальцев
99
Тимошенко
10
Морозов
4-1-2-1-2
1
Коченков
27
Мануйлов
31
Большаков
88
Григалава
77
Насыров
13
Кайнов
11
Ткачев
10
Кангва
18
Яковлев
8
Панченко
48
Луценко
5
Габараев
44
Тихонов
44
Тихонов
5
Габараев
13
Кайнов
22
Бакалюк
22
Бакалюк
13
Кайнов
8
Панченко
13
Янов
13
Янов
8
Панченко
10
Кангва
70
Григорян
70
Григорян
10
Кангва
11
Ткачев
16
Ставпец
16
Ставпец
11
Ткачев
18
Яковлев
10
Алиев
10
Алиев
18
Яковлев
Остались в запасе
Родина
Арсенал
78
Руслан Куль
ПВ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
91
Даниил Баринов
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
91
Артем Филиппов
ЦП
14
Сергей Дмитриев
ЦП
97
Никита Голдобин
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
5
Илья Сериков
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
78
Руслан Куль
ПВ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
91
Даниил Баринов
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
91
Артем Филиппов
ЦП
14
Сергей Дмитриев
ЦП
97
Никита Голдобин
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
5
Илья Сериков
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Родина - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Сергей Ядров (Калининград)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Алексей Резников (Ярославль)
Стадион:
ВТБ Арена
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