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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Арсенал
Алания - Арсенал: обзор матча 01 мая 2023
Алания
01.05.2023, понедельник, 14:30
Россия. Первая лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
35'
Н. Гиоргобиани
57'
Н. Гиоргобиани
48'
М. Кайнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Арсенал
Замена
А. Коротков
️️️️
С. Качмазов
85'
Замена
А. Засеев
️️️️
А. Цараев
85'
Замена
А. Чочиев
️️️️
Х. Хосонов
85'
82'
Замена
М. Яковлев
️️️️
М. Кайнов
77'
Желтая карточка
А. Померко
69'
Замена
А. Хабибов
️️️️
А. Ставпец
66'
Желтая карточка
А. Ставпец
Замена
Х. Норчаев
️️️️
И. Машуков
62'
ГОЛ! 2:1!
Н. Гиоргобиани
57'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
А. Мазурин
55'
Желтая карточка
А. Мазурин
51'
48'
ГОЛ! 1:1!
М. Кайнов
46'
Замена
М. Кайнов
️️️️
И. Кулешин
46'
Замена
Н. Бакалюк
️️️️
А. Григорян
Красная карточка
З. Тарба
44'
ГОЛ! 1:0!
Н. Гиоргобиани
35'
29'
Желтая карточка
И. Кулешин
Желтая карточка
Х. Хосонов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
70
Арутюн Григорян
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
77
Аршак Корян
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
22
Никита Бакалюк
ЦП
42
Александр Гребенщиков
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
75
Данил Хромов
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
4-2-3-1
25
Солдатенко
4
Качмазов
5
Багаев
15
Плиев
19
Бутаев
80
Хосонов
6
Тарба
87
Мазурин
99
Гиоргобиани
22
Цараев
14
Машуков
4-1-3-2
50
Шамов
5
Сериков
88
Сокол
31
Большаков
23
Кулешин
20
Померко
16
Ставпец
70
Григорян
2
Манелов
21
Деспотович
8
Панченко
4
Качмазов
24
Коротков
24
Коротков
4
Качмазов
22
Цараев
13
Засеев
13
Засеев
22
Цараев
87
Мазурин
71
Дзахов
71
Дзахов
87
Мазурин
80
Хосонов
11
Чочиев
11
Чочиев
80
Хосонов
14
Машуков
18
Норчаев
18
Норчаев
14
Машуков
23
Кулешин
13
Кайнов
13
Кайнов
23
Кулешин
70
Григорян
22
Бакалюк
22
Бакалюк
70
Григорян
16
Ставпец
7
Хабибов
7
Хабибов
16
Ставпец
Кайнов
18
Яковлев
18
Яковлев
Кайнов
Остались в запасе
Алания
Арсенал
15
Алан Хабалов
ЛВ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
17
Руслан Дауров
ОП
73
Максим Петров
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
1
Антон Коченков
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
42
Александр Гребенщиков
ЦП
75
Данил Хромов
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
15
Алан Хабалов
ЛВ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
17
Руслан Дауров
ОП
73
Максим Петров
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
42
Александр Гребенщиков
ЦП
75
Данил Хромов
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Алания - Арсенал
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Арсенал
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Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Кирилл Большаков (Санкт-Петербург)
Дополнительные помощники:
VAR– Сергей Чебан (Москва)
AVAR– Александр Богданов (Верея)
Резервный судья:
Инал Танашев (Нальчик)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Вячеслав Харламов (Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
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