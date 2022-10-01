Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Рубин - Арсенал
Рубин - Арсенал: обзор матча 01 октября 2022
Рубин
01.10.2022, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
68'
Д. Кабутов
34'
Е. Луценко
42'
Е. Луценко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Арсенал
90'
+1
Желтая карточка
А. Померко
90'
+1
Желтая карточка
Д. Степанов
Замена
М. Костюков
️️️️
И. Самошников
90'
+1
80'
Замена
Н. Бакалюк
️️️️
К. Панченко
77'
Замена
Д. Степанов
️️️️
С. Ткачев
77'
Замена
М. Кайнов
️️️️
А. Григорян
Замена
И. Горбунов
️️️️
А. Зотов
75'
74'
Желтая карточка
А. Григорян
73'
Замена
М. Яковлев
️️️️
А. Хабибов
73'
Замена
Р. Мануйлов
️️️️
А. Суханов
69'
Желтая карточка
А. Суханов
ГОЛ! 1:2!
Д. Кабутов
68'
Замена
С. Бакаев
️️️️
А. Дзагоев
64'
Желтая карточка
Р. Безруков
62'
45'
+2
Желтая карточка
К. Панченко
42'
ГОЛ! 0:2!
Е. Луценко
34'
ГОЛ! 0:1!
Е. Луценко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
31
Александр Беленов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
6
Али Аднан
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Рубин
98
Артем Исмагилов
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
92
Валерий Чуперка
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
13
Данила Янов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
4-4-2
31
Беленов
6
Аднан
71
Самошников
14
Мартынович
70
Кабутов
19
Иванов
23
Безруков
66
Дзагоев
21
Зотов
99
Лисакович
7
Фамейе
4-1-2-1-2
50
Шамов
76
Суханов
88
Григалава
5
Сериков
77
Насыров
20
Померко
11
Ткачев
7
Хабибов
70
Григорян
48
Луценко
8
Панченко
71
Самошников
77
Костюков
77
Костюков
71
Самошников
21
Зотов
17
Горбунов
17
Горбунов
21
Зотов
66
Дзагоев
17
Бакаев
17
Бакаев
66
Дзагоев
8
Панченко
22
Бакалюк
22
Бакалюк
8
Панченко
70
Григорян
13
Кайнов
13
Кайнов
70
Григорян
11
Ткачев
5
Степанов
5
Степанов
11
Ткачев
7
Хабибов
18
Яковлев
18
Яковлев
7
Хабибов
76
Суханов
27
Мануйлов
27
Мануйлов
76
Суханов
Остались в запасе
Рубин
Арсенал
98
Артем Исмагилов
ВР
22
Кирилл Косарев
ЦФ
92
Валерий Чуперка
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
6
Марат Апшацев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
99
Юрий Дюпин
ВР
Главный тренер
Леонид Слуцкий
10
Камран Алиев
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
13
Данила Янов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
98
Артем Исмагилов
ВР
22
Кирилл Косарев
ЦФ
92
Валерий Чуперка
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
6
Марат Апшацев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
99
Юрий Дюпин
ВР
Остались в запасе
10
Камран Алиев
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
13
Данила Янов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Рубин - Арсенал
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Константин Шаламберидзе (Москва)
Антон Кобзев (Москва)
Резервный судья:
Олег Снегирев (Нижний Новгород)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Виктор Кулагин (Москва)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Новости команд
Все
Рубин
Арсенал
В Кубке России установили несколько антирекордов посещаемости
10:45
10
Кубок России. Нигматуллин отразил 3 пенальти и помог «Рубину» обыграть «Родину»
Вчера, 22:47
2
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
Вчера, 09:27
Непомнящий назвал убаюкивающим темп игры «Зенита»
24 ноября
2
«Рубин» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
24 ноября
В Кубке России установили несколько антирекордов посещаемости
10:45
10
Кубок России. Нигматуллин отразил 3 пенальти и помог «Рубину» обыграть «Родину»
Вчера, 22:47
2
Непомнящий назвал убаюкивающим темп игры «Зенита»
24 ноября
2
«Рубин» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
24 ноября
Кубок России: шансы «Рубина» и «Родины» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
24 ноября
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
Вчера, 09:27
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+