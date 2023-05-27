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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - КАМАЗ
Арсенал - КАМАЗ: обзор матча 27 мая 2023
Арсенал
27.05.2023, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 33 тур
0 : 1
Завершен
КАМАЗ
90'
А. Мохаммад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - КАМАЗ
Желтая карточка
М. Яковлев
90'
+3
90'
ГОЛ! 0:1!
А. Мохаммад
Желтая карточка
К. Большаков
82'
Замена
Д. Степанов
️️️️
И. Манелов
78'
76'
Замена
А. Арустамян
️️️️
Ю. Кириллов
66'
Желтая карточка
З. Тарасенко
64'
Замена
Д. Шамкин
️️️️
В. Свежов
64'
Замена
Б. Рейхмен
️️️️
В. Бабаев
64'
Замена
З. Тарасенко
️️️️
С. Серченков
Желтая карточка
И. Манелов
55'
52'
Желтая карточка
В. Бабаев
48'
Желтая карточка
В. Свежов
Замена
М. Яковлев
️️️️
Н. Бакалюк
46'
27'
Желтая карточка
А. Абрамов
Желтая карточка
И. Насыров
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
6
Иван Козлов
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
9
Роман Изотов
ЦФ
75
Данил Хромов
ЦФ
КАМАЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
70
Руслан Мамишов
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Коченков
77
Насыров
31
Большаков
88
Григалава
88
Сокол
13
Кайнов
11
Ткачев
22
Бакалюк
2
Манелов
48
Луценко
8
Панченко
3-5-2
1
Смирнов
4
Абрамов
93
Герасимов
65
Толстопятов
11
Гаглоев
42
Кириллов
6
Свежов
97
Таликин
96
Мохаммад
8
Серченков
11
Бабаев
2
Манелов
5
Степанов
5
Степанов
2
Манелов
22
Бакалюк
18
Яковлев
18
Яковлев
22
Бакалюк
11
Бабаев
56
Рейхмен
56
Рейхмен
11
Бабаев
8
Серченков
8
Тарасенко
8
Тарасенко
8
Серченков
42
Кириллов
70
Арустамян
70
Арустамян
42
Кириллов
6
Свежов
8
Шамкин
8
Шамкин
6
Свежов
Остались в запасе
Арсенал
КАМАЗ
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
6
Иван Козлов
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
9
Роман Изотов
ЦФ
75
Данил Хромов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
20
Антон Полюткин
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
70
Руслан Мамишов
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
6
Иван Козлов
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
9
Роман Изотов
ЦФ
75
Данил Хромов
ЦФ
Остались в запасе
20
Антон Полюткин
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
70
Руслан Мамишов
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Арсенал - КАМАЗ
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Помощники судьи:
Артур Зайнагутдинов (Уфа)
Станислав Попков (Петрозаводск)
Резервный судья:
Данила Цурков (Москва)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
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