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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Арсенал
Шинник - Арсенал: обзор матча 28 октября 2022
Шинник
28.10.2022, пятница, 19:00
Россия. Первая лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
13'
И. Грузнов
79'
Д. Самойлов
63'
К. Панченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Арсенал
Желтая карточка
Д. Вамбольт
90'
+3
Замена
А. Семейкин
️️️️
Д. Самойлов
83'
ГОЛ! 2:1!
Д. Самойлов
79'
Желтая карточка
Е. Осипов
76'
71'
Замена
А. Ставпец
️️️️
А. Хабибов
63'
ГОЛ! 1:1!
К. Панченко
60'
Замена
С. Ткачев
️️️️
М. Яковлев
60'
Замена
М. Кайнов
️️️️
А. Григорян
Желтая карточка
Н. Покидышев
59'
Замена
Е. Стешин
️️️️
А. Кулишев
46'
Красная карточка
А. Семенов
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
И. Грузнов
13'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
А. Гонгапшев
11'
5'
Желтая карточка
Г. Григалава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
13
Данила Янов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
3-1-1-3-2
95
Вамбольт
28
Семенов
17
Покидышев
19
Осипов
92
Емельянов
5
Зинков
72
Батютин
10
Савинов
32
Кулишев
36
Грузнов
10
Гонгапшев
4-1-1-2-2
50
Шамов
5
Шумских
88
Григалава
88
Сокол
77
Насыров
20
Померко
7
Хабибов
70
Григорян
18
Яковлев
48
Луценко
8
Панченко
Самойлов
28
Семейкин
28
Семейкин
Самойлов
32
Кулишев
76
Стешин
76
Стешин
32
Кулишев
10
Гонгапшев
15
Самойлов
15
Самойлов
10
Гонгапшев
70
Григорян
13
Кайнов
13
Кайнов
70
Григорян
18
Яковлев
11
Ткачев
11
Ткачев
18
Яковлев
7
Хабибов
16
Ставпец
16
Ставпец
7
Хабибов
Остались в запасе
Шинник
Арсенал
47
Михаил Филиппов
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
17
Михаил Канаев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
36
Михаил Левашов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
13
Данила Янов
АП
10
Камран Алиев
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
17
Михаил Канаев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
13
Данила Янов
АП
10
Камран Алиев
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Шинник - Арсенал
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Помощники судьи:
Рустам Равилов (Саранск)
Степан Щербаков (Омск)
Резервный судья:
Андрей Прокопов (Ярославль)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Клин)
Стадион:
Шинник
Где смотреть матч:
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