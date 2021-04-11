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  • Григалава, Бурлак, Пантелеев – в основе «Арсенала» на игру с «Краснодаром»; Гончаренко выставил Стоцкого, Кайо, Вилену

Григалава, Бурлак, Пантелеев – в основе «Арсенала» на игру с «Краснодаром»; Гончаренко выставил Стоцкого, Кайо, Вилену

11 апреля 2021, 13:09
1

Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Краснодаром».

Впервые за 491 день в основу попал Дмитрий Стоцкий.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Пантелеев, Чаушич, Э. Кангва, Хлусевич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Сокол, Горбатенко, Ткачeв, Коновалов, К. Кангва, Громыко, Ковалeв, Панченко, Аджоев.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Чернов, Мартынович, Ионов, Стоцкий, Кайо, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.

Запасные: Городов, Бабурин, Смольников, Петров, Камболов, Олссон, Ари, Марков, Сулейманов.

В последних 13 матчах чемпионата «Арсенал» добился одной победы – над ЦСКА. Тогда москвичей тренировал ныне работающий в «Краснодаре» Виктор Гончаренко.

Матч начнется в 14:00 по Москве.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Арсенал Краснодар Бурлак Тарас Григалава Гиа Стоцкий Дмитрий Вилена Тонни Пантелеев Владислав Кайо Гончаренко Виктор
Комментарии (1)
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portero
1618137628
Хе.хе надеюсь Витя возьмет реванш с Быками...
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