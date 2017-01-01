Григалава, Бурлак, Пантелеев – в основе «Арсенала» на игру с «Краснодаром»; Гончаренко выставил Стоцкого, Кайо, Вилену

Хе.хе надеюсь Витя возьмет реванш с Быками...
Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Краснодаром».
Впервые за 491 день в основу попал Дмитрий Стоцкий.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Пантелеев, Чаушич, Э. Кангва, Хлусевич, Костадинов, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Сокол, Горбатенко, Ткачeв, Коновалов, К. Кангва, Громыко, Ковалeв, Панченко, Аджоев.
«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Чернов, Мартынович, Ионов, Стоцкий, Кайо, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.
Запасные: Городов, Бабурин, Смольников, Петров, Камболов, Олссон, Ари, Марков, Сулейманов.
В последних 13 матчах чемпионата «Арсенал» добился одной победы – над ЦСКА. Тогда москвичей тренировал ныне работающий в «Краснодаре» Виктор Гончаренко.
Матч начнется в 14:00 по Москве.