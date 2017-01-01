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    Григалава, Бурлак, Пантелеев – в основе «Арсенала» на игру с «Краснодаром»; Гончаренко выставил Стоцкого, Кайо, Вилену

    Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Краснодаром».

    Впервые за 491 день в основу попал Дмитрий Стоцкий.

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Пантелеев, Чаушич, Э. Кангва, Хлусевич, Костадинов, Луценко.

    Запасные: Нигматуллин, Левашов, Сокол, Горбатенко, Ткачeв, Коновалов, К. Кангва, Громыко, Ковалeв, Панченко, Аджоев.

    «Краснодар»: Сафонов, Газинский, Чернов, Мартынович, Ионов, Стоцкий, Кайо, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.

    Запасные: Городов, Бабурин, Смольников, Петров, Камболов, Олссон, Ари, Марков, Сулейманов.

    В последних 13 матчах чемпионата «Арсенал» добился одной победы – над ЦСКА. Тогда москвичей тренировал ныне работающий в «Краснодаре» Виктор Гончаренко.

    Матч начнется в 14:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +46420

      portero 2 часа назад

      Хе.хе надеюсь Витя возьмет реванш с Быками...

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