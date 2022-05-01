Григалава, Набиуллин, Глушаков – в основе «Химок» на матч с «Уфой»; Урунов, Кротов, Агаларов сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Уфой».
«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Набиуллин, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Сабович, Руденко.
Запасные: Генералов, Юран, Филин, Мирзов, Магомедов, Главчич, Садыгов.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлeв, Плиев, Ботака-Иобома, Кротов, Кабутов, Камилов, Агаларов, Фищенко, Урунов.
Запасные: Чичкан, Сухов, Иванов, Голубев, Емельянов, Мрзляк, Касинтура, Ортис.
- Матч начнется в 16:30 по Москве.
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Источник: РПЛ