Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

Григалава, Набиуллин, Глушаков – в основе «Химок» на матч с «Уфой»; Урунов, Кротов, Агаларов сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Уфой».

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Набиуллин, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Сабович, Руденко.

Запасные: Генералов, Юран, Филин, Мирзов, Магомедов, Главчич, Садыгов.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлeв, Плиев, Ботака-Иобома, Кротов, Кабутов, Камилов, Агаларов, Фищенко, Урунов.

Запасные: Чичкан, Сухов, Иванов, Голубев, Емельянов, Мрзляк, Касинтура, Ортис.

  • Матч начнется в 16:30 по Москве.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Юран получил красную карточку после матча с «Уфой». Он пропустит игру с «Зенитом» 1
РПЛ. «Химки» упустили победу над «Уфой», играя в меньшинстве с 12-й минуты 1
Щенников, Языджи, Заболотный – в старте ЦСКА на матч с «Ахматом»; Семенов, Тимофеев, Уткин сыграют у грозненцев
Источник: РПЛ

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:03
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11