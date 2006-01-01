В «Химках» прокомментировали наказание Лантратова и Григалавы

Роман Терюшков - бесхребетная омёба, где встречное заявление о провокациях и ужасной организации матча в Хабаровске? В ЕдРе только такие и работают, "говоруны" безынициативные, только подлизывать могут вышестоящим.
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на решение КДК РФС по Илье Лантратову и Гиа Григалаве.
- Вратаря оштрафовали на 50 тысяч рублей.
- Защитника дисквалифицировали на 2 матча.
- Оба футболиста во время игры со «СКА-Хабаровском» (0:1) конфликтовали с болбоями.
«КДК действовал в рамках регламента. Эмоции, конечно, надо держать при себе. Но я могу сказать, что флегматиков среди спортсменов очень мало.
Когда тебя 70 минут провоцируют, игра складывается не так, как хотелось бы, эмоции бьют через край», – сказал Терюшков.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?