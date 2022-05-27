В «Химках» прокомментировали наказание Лантратова и Григалавы

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на решение КДК РФС по Илье Лантратову и Гиа Григалаве.

Вратаря оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Защитника дисквалифицировали на 2 матча.

Оба футболиста во время игры со «СКА-Хабаровском» (0:1) конфликтовали с болбоями.

«КДК действовал в рамках регламента. Эмоции, конечно, надо держать при себе. Но я могу сказать, что флегматиков среди спортсменов очень мало.

Когда тебя 70 минут провоцируют, игра складывается не так, как хотелось бы, эмоции бьют через край», – сказал Терюшков.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?