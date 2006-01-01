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В «Химках» прокомментировали наказание Лантратова и Григалавы

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на решение КДК РФС по Илье Лантратову и Гиа Григалаве.

  • Вратаря оштрафовали на 50 тысяч рублей.
  • Защитника дисквалифицировали на 2 матча.
  • Оба футболиста во время игры со «СКА-Хабаровском» (0:1) конфликтовали с болбоями.

«КДК действовал в рамках регламента. Эмоции, конечно, надо держать при себе. Но я могу сказать, что флегматиков среди спортсменов очень мало.

Когда тебя 70 минут провоцируют, игра складывается не так, как хотелось бы, эмоции бьют через край», – сказал Терюшков.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3241

    Enter2006 1 час назад

    Роман Терюшков - бесхребетная омёба, где встречное заявление о провокациях и ужасной организации матча в Хабаровске? В ЕдРе только такие и работают, "говоруны" безынициативные, только подлизывать могут вышестоящим.

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