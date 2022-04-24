Григалава, Набиуллин, Глушаков – в старте «Химок» на матч против «Крыльев Советов»; Бейл, Зиньковский, Глушенков выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов».
«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Набиуллин, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Сабович, Руденко.
Запасные: Генералов, Филин, Мамаев, Мирзов, Магомедов, Главчич, Садыгов.
«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зиньковский, Якуба, Ежов, Коваленко, Глушенков, Сарвели.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гудков, Барач, Липовой, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Соколов, Цыпченко.
- Матч начнется в 14:00 по Москве.
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Источник: РПЛ