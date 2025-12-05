6 декабря на «Фольксваген Арене» состоится матч 13-го тура Бундеслиги: «Вольфсбург» встретится с «Унионом». Обе команды находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу прежде всего за очки, поэтому игра обещает быть напряженной, с обилием борьбы и ошибок в обороне.

«Вольфсбург»

Клуб никак не может выйти на стабильный уровень: серия без побед в чемпионате растянулась уже на четыре встречи. При этом «волки» регулярно забивают, но и оборона подводит слишком часто. Команда Маттиаса Сванберга нестабильна и по-прежнему испытывает проблемы при игре без мяча, позволяя соперникам слишком много в своей штрафной.

«Унион Берлин»

После провального старта берлинцы постепенно возвращают уверенность: две победы в 3 последних турах и забитые мячи в каждой игре говорят о прогрессе. Но оборона остаeтся хрупкой – слишком часто теряются позиции при быстрых переходах соперника.

Факты о командах

«Вольфсбург»

Не выигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в 5 последних матчах

1.00 забитого и 2.00 пропущенного в среднем за 5 игр

Не проигрывает «Униону» дома в 7 последних встречах

«Унион»

Забивает в 4 последних матчах

В среднем: 1.20 гола забито и 1.40 пропущено за 5 игр

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Неудачно играет в гостях – очки даются тяжело

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Унион»

Статистика обеих команд указывает на одинаково выраженные проблемы в обороне и способность забивать при этом почти регулярно. «Вольфсбург» сильнее дома и стабильно берeт очки в матчах с «Унионом» на своeм поле, но берлинцы выглядят на данный момент более сбалансированными по игре и в лучшем тонусе. Вероятен упорный матч, в котором команды обменяются голами и покажут осторожный, но результативный футбол. Оптимальным выглядит вариант через двойной исход хозяев с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки