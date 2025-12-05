Введите ваш ник на сайте
«Вольфсбург» – «Унион»: прогноз и ставки на матч 6 декабря 2025 с коэффициентом 1.68

05 декабря 2025 11:48
Вольфсбург - Унион
06 дек. 2025, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.68
1X и тотал больше 1.5
Сделать ставку

6 декабря на «Фольксваген Арене» состоится матч 13-го тура Бундеслиги: «Вольфсбург» встретится с «Унионом». Обе команды находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу прежде всего за очки, поэтому игра обещает быть напряженной, с обилием борьбы и ошибок в обороне.

«Вольфсбург»

Клуб никак не может выйти на стабильный уровень: серия без побед в чемпионате растянулась уже на четыре встречи. При этом «волки» регулярно забивают, но и оборона подводит слишком часто. Команда Маттиаса Сванберга нестабильна и по-прежнему испытывает проблемы при игре без мяча, позволяя соперникам слишком много в своей штрафной.

«Унион Берлин»

После провального старта берлинцы постепенно возвращают уверенность: две победы в 3 последних турах и забитые мячи в каждой игре говорят о прогрессе. Но оборона остаeтся хрупкой – слишком часто теряются позиции при быстрых переходах соперника.

Факты о командах

«Вольфсбург»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • 1.00 забитого и 2.00 пропущенного в среднем за 5 игр
  • Не проигрывает «Униону» дома в 7 последних встречах

«Унион»

  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.20 гола забито и 1.40 пропущено за 5 игр
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей
  • Неудачно играет в гостях – очки даются тяжело

Личные встречи
43% (6)
21% (3)
36% (5)
17
Забитых мячей
15
1.21
В среднем за матч
1.07
3:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
3 : 1
06.12.2025
Унион
Германия. Бундеслига, 28 тур
Унион
1 : 0
06.04.2025
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсбург
1 : 0
23.11.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
1 : 0
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсбург
2 : 1
16.09.2023
Унион
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вольфсбург
1 : 1
12.03.2023
Унион
Германия. Кубок, 1/8 финала
Унион
2 : 1
31.01.2023
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Унион
2 : 0
18.09.2022
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
1 : 0
05.03.2022
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
2 : 0
16.10.2021
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вольфсбург
3 : 0
08.05.2021
Унион
Германия. Бундеслига, 15 тур
Унион
2 : 2
09.01.2021
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Унион
2 : 2
01.03.2020
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
1 : 0
06.10.2019
Унион
Показать все

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Унион»

Статистика обеих команд указывает на одинаково выраженные проблемы в обороне и способность забивать при этом почти регулярно. «Вольфсбург» сильнее дома и стабильно берeт очки в матчах с «Унионом» на своeм поле, но берлинцы выглядят на данный момент более сбалансированными по игре и в лучшем тонусе. Вероятен упорный матч, в котором команды обменяются голами и покажут осторожный, но результативный футбол. Оптимальным выглядит вариант через двойной исход хозяев с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • 1X и тотал больше 1.5 – коэффициент 1.68
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.65

1.68
1X и тотал больше 1.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Унион Вольфсбург
Рекомендуем
