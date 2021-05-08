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Вольфсбург - Унион
Вольфсбург - Унион: обзор матча 08 мая 2021
Вольфсбург
08.05.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 0
Завершен
Унион
12'
Й. Брекало
63'
Й. Брекало
90'
Й. Брекало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Унион
Замена
Д. Руссийон
️️️️
П. Отавио
90'
+1
Замена
В. Са
️️️️
Й. Брекало
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
Й. Брекало
90'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
М. Филипп
82'
75'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
К. Триммель
Замена
Я. Герхардт
️️️️
К. Мбабу
70'
69'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
К. Ленц
69'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
Н. Шлоттербек
68'
Замена
М. Крузе
️️️️
П. Муса
ГОЛ! 2:0!
Й. Брекало
Пас отдал
Б. Баку
63'
46'
Замена
К. Эндо
️️️️
М. Ингвартсен
Желтая карточка
К. Мбабу
31'
ГОЛ! 1:0!
Й. Брекало
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
7
Йосип Брекало
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Унион
16
Андреас Люте
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
3
Акакий Гогиа
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Кастелс
5
Лакруа
25
Брукс
17
Баку
6
Отавио
43
Мбабу
21
Шлагер
27
Арнольд
7
Брекало
26
Филипп
9
Вегхорст
3-2-2-3
16
Люте
5
Фридрих
31
Кнохе
4
Шлоттербек
28
Триммель
3
Ленц
4
Гентнер
8
Андрих
9
Муса
20
Похьянпало
7
Ингвартсен
6
Отавио
21
Руссийон
21
Руссийон
6
Отавио
26
Филипп
23
Гилявоги
23
Гилявоги
26
Филипп
43
Мбабу
31
Герхардт
31
Герхардт
43
Мбабу
7
Брекало
27
Са
27
Са
7
Брекало
3
Ленц
17
Гисельман
17
Гисельман
3
Ленц
28
Триммель
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
28
Триммель
7
Ингвартсен
5
Эндо
5
Эндо
7
Ингвартсен
4
Шлоттербек
30
Бюлтер
30
Бюлтер
4
Шлоттербек
9
Муса
10
Крузе
10
Крузе
9
Муса
Остались в запасе
Вольфсбург
Унион
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Лорис Кариус
ВР
13
Себастьян Грисбек
ОП
3
Акакий Гогиа
ПВ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
13
Себастьян Грисбек
ОП
3
Акакий Гогиа
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Вольфсбург - Унион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
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