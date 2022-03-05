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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Унион
Вольфсбург - Унион: обзор матча 05 марта 2022
Вольфсбург
05.03.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Унион
24'
Т. Авонийи (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Унион
90'
Желтая карточка
К. Мевальд
Замена
Я. Герхардт
️️️️
М. Крузе
86'
82'
Замена
Э. Уджа
️️️️
Р. Хедира
82'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Д. Хайнц
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Б. Баку
76'
71'
Замена
С. Михель
️️️️
Т. Авонийи
71'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Ш. Бекер
Замена
А. Вранкс
️️️️
К. Шлагер
64'
Замена
Л. Нмеча
️️️️
Б. Бялек
64'
64'
Замена
К. Мевальд
️️️️
Г. Харагучи
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Авонийи
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Унион
16
Андреас Люте
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
40
Астер Вранкс
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
3-2-2-3
1
Кастелс
17
Баку
25
Брукс
33
Борнау
21
Руссийон
43
Мбабу
27
Арнольд
21
Шлагер
10
Крузе
21
Бялек
19
Винд
3-3-2-1-1
16
Люте
31
Кнохе
3
Хайнц
32
Баумгартль
26
Рюэрсон
8
Хедира
5
Очипка
78
Харагучи
21
Премель
23
Бекер
14
Авонийи
21
Шлагер
40
Вранкс
40
Вранкс
21
Шлагер
10
Крузе
31
Герхардт
31
Герхардт
10
Крузе
17
Баку
11
Штеффен
11
Штеффен
17
Баку
21
Бялек
14
Нмеча
14
Нмеча
21
Бялек
78
Харагучи
8
Мевальд
8
Мевальд
78
Харагучи
3
Хайнц
21
Озтюнали
21
Озтюнали
3
Хайнц
8
Хедира
11
Уджа
11
Уджа
8
Хедира
14
Авонийи
11
Михель
11
Михель
14
Авонийи
23
Бекер
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
23
Бекер
Остались в запасе
Вольфсбург
Унион
12
Павао Перван
ВР
8
Феликс Нмеча
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
8
Феликс Нмеча
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Вольфсбург - Унион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
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