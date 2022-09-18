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Бундеслига 2026/2027
Унион - Вольфсбург
Унион - Вольфсбург: обзор матча 18 сентября 2022
Унион
18.09.2022, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсбург
54'
Джордан
77'
Ш. Бекер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Вольфсбург
Замена
К. Беренс
️️️️
Джордан
87'
Замена
С. Михель
️️️️
Ш. Бекер
87'
79'
Замена
Я. Каминьски
️️️️
Й. Брекало
79'
Замена
К. Паредес
️️️️
Б. Франьич
ГОЛ! 2:0!
Ш. Бекер
Пас отдал
П. Зегуйн
77'
Замена
П. Зегуйн
️️️️
А. Шафер
76'
69'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
П. Отавио
Замена
М. Торсбю
️️️️
Я. Хаберер
62'
Замена
П. Эккель
️️️️
Т. Баумгартль
62'
60'
Замена
О. Мармуш
️️️️
Л. Вальдшмидт
60'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
М. Сванберг
ГОЛ! 1:0!
Джордан
Пас отдал
Ш. Бекер
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
27
Милош Пантович
АП
11
Свен Михель
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Реннов
32
Баумгартль
31
Кнохе
2
Лейте
17
Гисельман
8
Хедира
28
Триммель
13
Шафер
19
Хаберер
23
Бекер
9
Джордан
4-1-2-1-2
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
37
ван де Вен
6
Отавио
4
Франьич
27
Арнольд
32
Сванберг
7
Брекало
7
Вальдшмидт
14
Нмеча
32
Баумгартль
6
Эккель
6
Эккель
32
Баумгартль
19
Хаберер
2
Торсбю
2
Торсбю
19
Хаберер
13
Шафер
30
Зегуйн
30
Зегуйн
13
Шафер
23
Бекер
11
Михель
11
Михель
23
Бекер
9
Джордан
91
Беренс
91
Беренс
9
Джордан
4
Франьич
30
Паредес
30
Паредес
4
Франьич
6
Отавио
31
Герхардт
31
Герхардт
6
Отавио
32
Сванберг
8
Нмеча
8
Нмеча
32
Сванберг
7
Брекало
13
Каминьски
13
Каминьски
7
Брекало
7
Вальдшмидт
22
Мармуш
22
Мармуш
7
Вальдшмидт
Остались в запасе
Унион
Вольфсбург
22
Леннарт Грил
ВР
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
27
Милош Пантович
АП
Главный тренер
Урс Фишер
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
27
Милош Пантович
АП
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Унион - Вольфсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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