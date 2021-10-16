Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Вольфсбург
Унион - Вольфсбург: обзор матча 16 октября 2021
Унион
16.10.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсбург
49'
Т. Авонийи
83'
Ш. Бекер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Вольфсбург
Замена
Б. Очипка
️️️️
Н. Гисельман
90'
+1
86'
Желтая карточка
С. Борнау
Замена
К. Беренс
️️️️
Т. Авонийи
84'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Бекер
Пас отдал
А. Фогльзаммер
83'
83'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
Д. Лукебакио
Желтая карточка
П. Эккель
79'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
М. Крузе
72'
Замена
Ш. Бекер
️️️️
Г. Харагучи
72'
68'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
М. Филипп
60'
Замена
Б. Баку
️️️️
Л. Вальдшмидт
60'
Замена
А. Вранкс
️️️️
Ж. Гилявоги
Желтая карточка
Р. Кнохе
55'
ГОЛ! 1:0!
Т. Авонийи
Пас отдал
Г. Харагучи
49'
Желтая карточка
Н. Гисельман
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Кевин Беренс
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
3-3-2-2
16
Люте
6
Эккель
31
Кнохе
5
Фридрих
17
Гисельман
8
Хедира
26
Рюэрсон
21
Премель
78
Харагучи
10
Крузе
14
Авонийи
4-1-1-1-3
1
Кастелс
43
Мбабу
25
Брукс
33
Борнау
21
Руссийон
23
Гилявоги
27
Арнольд
14
Лукебакио
14
Нмеча
26
Филипп
7
Вальдшмидт
17
Гисельман
5
Очипка
5
Очипка
17
Гисельман
78
Харагучи
23
Бекер
23
Бекер
78
Харагучи
14
Авонийи
9
Беренс
9
Беренс
14
Авонийи
10
Крузе
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
10
Крузе
14
Лукебакио
8
Нмеча
8
Нмеча
14
Лукебакио
7
Вальдшмидт
17
Баку
17
Баку
7
Вальдшмидт
23
Гилявоги
40
Вранкс
40
Вранкс
23
Гилявоги
26
Филипп
9
Вегхорст
9
Вегхорст
26
Филипп
Остались в запасе
Унион
Вольфсбург
1
Фредерик Реннов
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Урс Фишер
12
Павао Перван
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Марк ван Боммел
Статистика матча Унион - Вольфсбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Унион
Вольфсбург
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+