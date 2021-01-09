Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Вольфсбург
Унион - Вольфсбург: обзор матча 09 января 2021
Унион
09.01.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Вольфсбург
29'
Ш. Бекер
52'
Р. Андрих
10'
Р. Штеффен
65'
В. Вегхорст (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Вольфсбург
Желтая карточка
Р. Кнохе
90'
+1
Замена
А. Гогиа
️️️️
М. Ингвартсен
87'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
С. Грисбек
87'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
Ш. Бекер
77'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
Т. Авонийи
77'
Желтая карточка
Ф. Хюбнер
70'
66'
Замена
К. Мбабу
️️️️
Й. Брекало
Желтая карточка
М. Ингвартсен
65'
65'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
В. Вегхорст
57'
Желтая карточка
В. Вегхорст
ГОЛ! 2:1!
Р. Андрих
52'
50'
Красная карточка
М. Арнольд
46'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
М. Понграчич
ГОЛ! 1:1!
Ш. Бекер
Пас отдал
М. Ингвартсен
29'
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Штеффен
Пас отдал
М. Арнольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
3
Акакий Гогиа
ПВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Вольфсбург
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
35
Lino Kasten
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Люте
31
Кнохе
19
Хюбнер
5
Фридрих
3
Ленц
13
Грисбек
28
Триммель
8
Андрих
23
Бекер
14
Авонийи
7
Ингвартсен
4-3-2-1
1
Кастелс
17
Баку
5
Понграчич
25
Брукс
6
Отавио
31
Герхардт
27
Арнольд
21
Шлагер
11
Штеффен
7
Брекало
9
Вегхорст
7
Ингвартсен
3
Гогиа
3
Гогиа
7
Ингвартсен
13
Грисбек
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
13
Грисбек
23
Бекер
30
Бюлтер
30
Бюлтер
23
Бекер
14
Авонийи
36
Тойхерт
36
Тойхерт
14
Авонийи
7
Брекало
43
Мбабу
43
Мбабу
7
Брекало
5
Понграчич
23
Гилявоги
23
Гилявоги
5
Понграчич
Остались в запасе
Унион
Вольфсбург
5
Кэита Эндо
ЛВ
17
Нико Гисельман
ЛЗ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
1
Лорис Кариус
ВР
Главный тренер
Урс Фишер
35
Lino Kasten
ЦФ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
12
Вилльям
ПЗ
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
5
Кэита Эндо
ЛВ
17
Нико Гисельман
ЛЗ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
1
Лорис Кариус
ВР
Остались в запасе
35
Lino Kasten
ЦФ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
12
Вилльям
ПЗ
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Унион - Вольфсбург
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
Новости команд
Все
Унион
Вольфсбург
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+