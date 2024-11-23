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Вольфсбург - Унион
Вольфсбург - Унион: обзор матча 23 ноября 2024
Вольфсбург
23.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Унион
71'
Б. Баку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Унион
90'
+3
Желтая карточка
Л. Бенеш
Замена
С. Зесигер
️️️️
Б. Баку
90'
+3
82'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Р. Хедира
Замена
Я. Герхардт
️️️️
Б. Дардаи
79'
Замена
С. Озкан
️️️️
М. Амура
79'
ГОЛ! 1:0!
Б. Баку
Пас отдал
Б. Дардаи
71'
70'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Я. Хаберер
Замена
Й. Винд
️️️️
П. Виммер
63'
Замена
Л. Нмеча
️️️️
Т. Томаш
63'
46'
Замена
Т. Роте
️️️️
Р. Сков
46'
Замена
Б. Холлербах
️️️️
Й. Вертессен
45'
+2
Желтая карточка
К. Фогт
Желтая карточка
П. Виммер
15'
9'
Замена
Л. Кверфельд
️️️️
Д. Лейте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К)
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К)
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
8
Рани Хедира
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Джордан
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Унион
1
Александер Шволов
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
21
Тим Скарке
ПВ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Грабара
2
Фишер
3
Вавро
3
Кулиеракис
17
Баку
21
Меле
8
Дардаи
27
Арнольд
8
Виммер
9
Амура
8
Томаш
4-2-1-1-2
1
Реннов
28
Триммель
2
Лейте
5
Дехи
7
Фогт
6
Кемлейн
8
Хедира
19
Хаберер
24
Сков
11
Вертессен
9
Джордан
17
Баку
15
Зесигер
15
Зесигер
17
Баку
8
Дардаи
31
Герхардт
31
Герхардт
8
Дардаи
9
Амура
6
Озкан
6
Озкан
9
Амура
8
Томаш
14
Нмеча
14
Нмеча
8
Томаш
8
Виммер
19
Винд
19
Винд
8
Виммер
24
Сков
4
Роте
4
Роте
24
Сков
2
Лейте
14
Кверфельд
14
Кверфельд
2
Лейте
8
Хедира
8
Бенеш
8
Бенеш
8
Хедира
19
Хаберер
11
Чон
11
Чон
19
Хаберер
11
Вертессен
17
Холлербах
17
Холлербах
11
Вертессен
Остались в запасе
Вольфсбург
Унион
27
Мариус Мюллер
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
1
Александер Шволов
ВР
18
Йосип Юранович
ПЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
18
Йосип Юранович
ПЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Вольфсбург - Унион
1
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
7
15
Офсайды
1
2
Количество передач
511
409
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.62
0.61
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1 : 1
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1 : 1
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Унион
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
- : -
05.12.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Фольксваген
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