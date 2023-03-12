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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Унион
Вольфсбург - Унион: обзор матча 12 марта 2023
Вольфсбург
12.03.2023, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Унион
84'
П. Виммер
71'
Й. Юранович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Унион
90'
+4
Желтая карточка
К. Беренс
85'
Замена
К. Беренс
️️️️
Ш. Бекер
ГОЛ! 1:1!
П. Виммер
Пас отдал
К. Паредес
84'
Замена
К. Паредес
️️️️
К. Фишер
82'
Замена
П. Виммер
️️️️
М. Сванберг
82'
Замена
Я. Каминьски
️️️️
П. Отавио
81'
Замена
Б. Баку
️️️️
Я. Герхардт
81'
77'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
Э. Лайдуни
75'
Желтая карточка
Д. Лейте
Желтая карточка
С. Борнау
73'
71'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Й. Юранович
Замена
Л. Нмеча
️️️️
Й. Винд
64'
62'
Замена
П. Зегуйн
️️️️
Р. Хедира
62'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Н. Гисельман
62'
Замена
Т. Баумгартль
️️️️
Д. Дехи
14'
Желтая карточка
М. Торсбю
6'
Желтая карточка
Р. Хедира
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
8
Патрик Виммер
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кастелс
6
Отавио
37
ван де Вен
33
Борнау
2
Фишер
23
Гилявоги
31
Герхардт
32
Сванберг
8
Нмеча
19
Винд
22
Мармуш
3-3-2-1-1
1
Реннов
5
Дехи
2
Лейте
31
Кнохе
18
Юранович
8
Хедира
17
Гисельман
2
Торсбю
93
Лайдуни
23
Бекер
11
Михель
31
Герхардт
17
Баку
17
Баку
31
Герхардт
2
Фишер
30
Паредес
30
Паредес
2
Фишер
6
Отавио
13
Каминьски
13
Каминьски
6
Отавио
32
Сванберг
8
Виммер
8
Виммер
32
Сванберг
19
Винд
14
Нмеча
14
Нмеча
19
Винд
17
Гисельман
21
Руссийон
21
Руссийон
17
Гисельман
5
Дехи
32
Баумгартль
32
Баумгартль
5
Дехи
93
Лайдуни
19
Хаберер
19
Хаберер
93
Лайдуни
8
Хедира
30
Зегуйн
30
Зегуйн
8
Хедира
23
Бекер
91
Беренс
91
Беренс
23
Бекер
Остались в запасе
Вольфсбург
Унион
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
22
Леннарт Грил
ВР
28
Кристофер Триммель
ПЗ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
28
Кристофер Триммель
ПЗ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Вольфсбург - Унион
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
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