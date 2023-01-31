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Расписание матчей
Германия. Кубок
Унион - Вольфсбург
Унион - Вольфсбург: обзор матча 31 января 2023
Унион
31.01.2023, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Вольфсбург
12'
Р. Кнохе
79'
К. Беренс
5'
Л. Вальдшмидт
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Унион - Вольфсбург
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Нмеча
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Д. Левелинг
90'
Вторая желтая
Н. Гисельман
87'
84'
Замена
Н. Коцца
️️️️
П. Отавио
84'
Замена
К. Паредес
️️️️
М. Сванберг
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Ш. Бекер
84'
ГОЛ! 2:1!
К. Беренс
Пас отдал
Ш. Бекер
79'
77'
Желтая карточка
М. ван де Вен
75'
Замена
П. Виммер
️️️️
Л. Вальдшмидт
75'
Замена
Й. Винд
️️️️
О. Мармуш
66'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
Я. Герхардт
Замена
Э. Лайдуни
️️️️
Я. Хаберер
63'
Замена
К. Беренс
️️️️
Джордан
63'
57'
Желтая карточка
М. Сванберг
Желтая карточка
Н. Гисельман
42'
Желтая карточка
Р. Хедира
42'
ГОЛ! 1:1!
Р. Кнохе
Пас отдал
Й. Юранович
12'
5'
ГОЛ! 0:1!
Л. Вальдшмидт
Пас отдал
Я. Герхардт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
93
Эсса Лайдуни
ЦП
27
Милош Пантович
АП
91
Кевин Беренс
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Вольфсбург
30
Никлас Клингер
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
4
Бартол Франьич
ОП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Патрик Виммер
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Реннов
5
Дехи
31
Кнохе
2
Лейте
17
Гисельман
8
Хедира
18
Юранович
30
Зегуйн
19
Хаберер
23
Бекер
9
Джордан
4-1-3-2
12
Перван
17
Баку
5
Лакруа
37
ван де Вен
6
Отавио
23
Гилявоги
31
Герхардт
27
Арнольд
32
Сванберг
22
Мармуш
7
Вальдшмидт
Левелинг
21
Руссийон
21
Руссийон
Левелинг
19
Хаберер
93
Лайдуни
93
Лайдуни
19
Хаберер
9
Джордан
91
Беренс
91
Беренс
9
Джордан
23
Бекер
18
Левелинг
18
Левелинг
23
Бекер
6
Отавио
31
Коцца
31
Коцца
6
Отавио
32
Сванберг
30
Паредес
30
Паредес
32
Сванберг
31
Герхардт
8
Нмеча
8
Нмеча
31
Герхардт
7
Вальдшмидт
8
Виммер
8
Виммер
7
Вальдшмидт
22
Мармуш
19
Винд
19
Винд
22
Мармуш
Остались в запасе
Унион
Вольфсбург
22
Леннарт Грил
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
27
Милош Пантович
АП
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
30
Никлас Клингер
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
27
Милош Пантович
АП
11
Свен Михель
ЦФ
Остались в запасе
30
Никлас Клингер
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Унион - Вольфсбург
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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