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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Унион
Вольфсбург - Унион: обзор матча 16 сентября 2023
Вольфсбург
16.09.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Унион
12'
Й. Винд
30'
Й. Меле
28'
Р. Госенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Унион
Замена
С. Зесигер
️️️️
Й. Меле
90'
+1
Замена
С. Борнау
️️️️
М. Лакруа
90'
85'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
Р. Кнохе
Замена
А. Сарр
️️️️
Й. Винд
80'
Желтая карточка
М. Сванберг
78'
73'
Замена
Й. Юранович
️️️️
К. Триммель
73'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Я. Хаберер
Замена
Б. Баку
️️️️
П. Виммер
72'
Замена
Т. Томаш
️️️️
Л. Майер
72'
61'
Замена
Ш. Бекер
️️️️
Д. Фофана
61'
Замена
Л. Тусар
️️️️
Э. Лайдуни
ГОЛ! 2:1!
Й. Меле
30'
28'
ГОЛ! 1:1!
Р. Госенс
Пас отдал
Э. Лайдуни
ГОЛ! 1:0!
Й. Винд
Пас отдал
Л. Майер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Унион
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
4-4-1-1
1
Кастелс
13
Рожерио
5
Лакруа
4
Йенц
21
Меле
27
Арнольд
14
Майер
31
Герхардт
32
Сванберг
8
Виммер
19
Винд
3-3-2-2
1
Реннов
31
Кнохе
2
Лейте
5
Дехи
28
Триммель
33
Крал
8
Госенс
19
Хаберер
93
Лайдуни
91
Беренс
27
Фофана
21
Меле
15
Зесигер
15
Зесигер
21
Меле
5
Лакруа
33
Борнау
33
Борнау
5
Лакруа
8
Виммер
17
Баку
17
Баку
8
Виммер
19
Винд
9
Сарр
9
Сарр
19
Винд
14
Майер
8
Томаш
8
Томаш
14
Майер
28
Триммель
18
Юранович
18
Юранович
28
Триммель
93
Лайдуни
29
Тусар
29
Тусар
93
Лайдуни
19
Хаберер
11
Ааронсон
11
Ааронсон
19
Хаберер
27
Фофана
23
Бекер
23
Бекер
27
Фофана
31
Кнохе
29
Кауфманн
29
Кауфманн
31
Кнохе
Остались в запасе
Вольфсбург
Унион
12
Павао Перван
ВР
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Вольфсбург - Унион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
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Германия. Бундеслига, 7 тур
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