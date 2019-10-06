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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Унион
Вольфсбург - Унион: обзор матча 06 октября 2019
Вольфсбург
06.10.2019, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Унион
69'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Унион
ГОЛ! 1:0!
В. Вегхорст
Пас отдал
Й. Брекало
69'
65'
Желтая карточка
М. Фридрих
Желтая карточка
Д. Брума
37'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
32'
26'
Желтая карточка
Р. Андрих
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Вольфсбург
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Унион
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Перван
32
Тиссеран
31
Кнохе
25
Брума
12
Вилльям
23
Гилявоги
27
Арнольд
27
Са
11
Штеффен
9
Вегхорст
14
Мехмеди
3-2-2-2-1
12
Гикевич
13
Шлоттербек
5
Фридрих
3
Суботич
28
Триммель
3
Ленц
4
Гентнер
8
Андрих
23
Бекер
30
Бюлтер
20
Андерссон
Остались в запасе
Вольфсбург
Унион
7
Йосип Брекало
ЛВ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Вольфсбург - Унион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
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