Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Вольфсбург
Унион - Вольфсбург: обзор матча 10 февраля 2024
Унион
10.02.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Вольфсбург
45+25'
Д. Дехи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Вольфсбург
90'
+5
Желтая карточка
П. Перван
90'
+1
Желтая карточка
М. Арнольд
Желтая карточка
Д. Руссийон
85'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Р. Госенс
82'
Замена
П. Эккель
️️️️
А. Крал
81'
80'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
М. Сванберг
80'
Замена
А. Сарр
️️️️
Рожерио
74'
Замена
В. Черны
️️️️
К. Паредес
74'
Замена
Б. Баку
️️️️
Л. Майер
Замена
М. Кауфманн
️️️️
Б. Холлербах
70'
Замена
Э. Лайдуни
️️️️
А. Шафер
59'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
К. Фолланд
59'
46'
Замена
С. Зесигер
️️️️
М. Йенц
ГОЛ! 1:0!
Д. Дехи
Пас отдал
К. Фолланд
45'
+25
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
33
Алекс Крал
ОП
8
Рани Хедира
(К)
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
14
Ловро Майер
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К)
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Унион
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
43
Tim Schleinitz
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
Вольфсбург
30
Никлас Клингер
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
4-3-1-2
1
Реннов
8
Госенс
5
Дехи
2
Лейте
31
Кнохе
29
Тусар
33
Крал
8
Хедира
13
Шафер
31
Фолланд
17
Холлербах
4-4-2
12
Перван
21
Меле
4
Йенц
5
Лакруа
13
Рожерио
14
Майер
32
Сванберг
27
Арнольд
30
Паредес
19
Винд
91
Беренс
8
Госенс
21
Руссийон
21
Руссийон
8
Госенс
33
Крал
6
Эккель
6
Эккель
33
Крал
13
Шафер
93
Лайдуни
93
Лайдуни
13
Шафер
31
Фолланд
11
Ааронсон
11
Ааронсон
31
Фолланд
17
Холлербах
29
Кауфманн
29
Кауфманн
17
Холлербах
4
Йенц
15
Зесигер
15
Зесигер
4
Йенц
14
Майер
17
Баку
17
Баку
14
Майер
32
Сванберг
31
Герхардт
31
Герхардт
32
Сванберг
13
Рожерио
9
Сарр
9
Сарр
13
Рожерио
30
Паредес
18
Черны
18
Черны
30
Паредес
Остались в запасе
Унион
Вольфсбург
1
Александер Шволов
ВР
43
Tim Schleinitz
ЦП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
30
Никлас Клингер
ВР
2
Килиан Фишер
ПЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
43
Tim Schleinitz
ЦП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
Остались в запасе
30
Никлас Клингер
ВР
2
Килиан Фишер
ПЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Унион - Вольфсбург
1
3
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
10
Нарушения
12
10
Офсайды
3
1
Количество передач
339
473
Сейвы
4
0
Точность передач %
71
74
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
9
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.42
1.23
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Йелленбек
(Фрайбург-им-Брайсгау)
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
Новости команд
Все
Унион
Вольфсбург
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
10:21
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
10:21
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+