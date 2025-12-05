Введите ваш ник на сайте
«Хайденхайм» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 6 декабря с коэффициентом 1.75

05 декабря 2025 10:35
Хайденхайм - Фрайбург
06 дек. 2025, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
2.02
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

6 декабря на «Фойт-Арене» состоится матч 13 тура Бундеслиги, в котором «Хайденхайм» примет «Фрайбург». Хозяева ведут борьбу за выживание и находятся лишь на 16-й позиции, тогда как гости уверенно держатся в середине таблицы и недавно выдали несколько ярких результатов. Команды подходят к игре с разными задачами и существенно отличающейся формой.

«Хайденхайм»

Коллектив провел предыдущий матч удачно, обыграв на выезде «Унион Берлин» (2:1), но это лишь второе успешное выступление за последние недели. «Хайденхайм» слабо действует в обороне – в 13 матчах подряд команда обязательно пропускает, а в последних пяти турах пропустила 12 раз. В атаке ситуация также нестабильна: всего 3 забитых мяча за те же пять игр. Лучший бомбардир – Матиас Хонзак с 3 голами в 13 встречах. Домашний фактор пока не помогает – побед нет в пяти домашних матчах подряд.

«Фрайбург»

Гости уверенно провели два последних поединка в Бундеслиге: 4:0 против «Майнца» и достойная попытка в матче с «Баварией», где хоть и пропустили шесть, но забили дважды. Команда активно прогрессирует в атаке: 10 голов за последние пять игр, забивают в трех турах подряд. Винченцо Грифо – главный лидер нападения, уже 8 мячей в сезоне. «Фрайбург» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, а также не пропускает в трех играх кряду – явный знак улучшения обороны.

Факты о командах

«Хайденхайм»

  • Пропускает в 13 последних матчах
  • Не выиграл в 5 домашних играх подряд
  • 0.60 забитого в среднем за 5 матчей
  • 2.40 пропущенного в среднем за 5 матчей

«Фрайбург»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Забивает в 5 из 7 последних встреч
  • 2.00 забитого в среднем за 5 матчей
  • Не пропускает в 3 матчах подряд

Личные встречи
40% (2)
20% (1)
40% (2)
6
Забитых мячей
8
1.2
В среднем за матч
1.6
3:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Германия. Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
2 : 1
06.12.2025
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
1 : 0
08.02.2025
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хайденхайм
0 : 3
21.09.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фрайбург
1 : 1
11.05.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хайденхайм
3 : 2
20.12.2023
Фрайбург

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Фрайбург»

Соперники находятся в разной игровой динамике: «Фрайбург» уверенно усиливает атакующий потенциал и одновременно прибрал к рукам оборону, тогда как у «Хайденхайма» системные проблемы в защите остаются нерешенными. Гости продолжают стабильно забивать и выглядят явным фаворитом. С учетом статистики по голам обеих команд логично ждать результативный футбол, но преимущество по игре и качеству состава – на стороне гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.02

2.02
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига Фрайбург Хайденхайм
