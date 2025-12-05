6 декабря на «Фойт-Арене» состоится матч 13 тура Бундеслиги, в котором «Хайденхайм» примет «Фрайбург». Хозяева ведут борьбу за выживание и находятся лишь на 16-й позиции, тогда как гости уверенно держатся в середине таблицы и недавно выдали несколько ярких результатов. Команды подходят к игре с разными задачами и существенно отличающейся формой.

«Хайденхайм»

Коллектив провел предыдущий матч удачно, обыграв на выезде «Унион Берлин» (2:1), но это лишь второе успешное выступление за последние недели. «Хайденхайм» слабо действует в обороне – в 13 матчах подряд команда обязательно пропускает, а в последних пяти турах пропустила 12 раз. В атаке ситуация также нестабильна: всего 3 забитых мяча за те же пять игр. Лучший бомбардир – Матиас Хонзак с 3 голами в 13 встречах. Домашний фактор пока не помогает – побед нет в пяти домашних матчах подряд.

«Фрайбург»

Гости уверенно провели два последних поединка в Бундеслиге: 4:0 против «Майнца» и достойная попытка в матче с «Баварией», где хоть и пропустили шесть, но забили дважды. Команда активно прогрессирует в атаке: 10 голов за последние пять игр, забивают в трех турах подряд. Винченцо Грифо – главный лидер нападения, уже 8 мячей в сезоне. «Фрайбург» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, а также не пропускает в трех играх кряду – явный знак улучшения обороны.

Факты о командах

«Хайденхайм»

Пропускает в 13 последних матчах

Не выиграл в 5 домашних играх подряд

0.60 забитого в среднем за 5 матчей

2.40 пропущенного в среднем за 5 матчей

«Фрайбург»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Забивает в 5 из 7 последних встреч

2.00 забитого в среднем за 5 матчей

Не пропускает в 3 матчах подряд

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Фрайбург»

Соперники находятся в разной игровой динамике: «Фрайбург» уверенно усиливает атакующий потенциал и одновременно прибрал к рукам оборону, тогда как у «Хайденхайма» системные проблемы в защите остаются нерешенными. Гости продолжают стабильно забивать и выглядят явным фаворитом. С учетом статистики по голам обеих команд логично ждать результативный футбол, но преимущество по игре и качеству состава – на стороне гостей.

Рекомендованные ставки: