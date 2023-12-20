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Бундеслига 2026/2027
Хайденхайм - Фрайбург
Хайденхайм - Фрайбург: обзор матча 20 декабря 2023
Хайденхайм
20.12.2023, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Фрайбург
52'
Э. Динкчи
84'
Т. Кляйнденст
90+2'
М. Гинтер (АГ)
7'
Л. Хелер
64'
Л. Хелер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайденхайм - Фрайбург
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
М. Гинтер
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Т. Кляйнденст
Пас отдал
Ш. Шиммер
84'
84'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Р. Салаи
84'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
Л. Кюблер
76'
Желтая карточка
Н. Хефлер
Замена
Н. Доведан
️️️️
Л. Мэлони
75'
Замена
О. Траоре
️️️️
М. Буш
74'
Замена
Н. Тайеркауф
️️️️
Б. Гимбер
74'
Замена
К. Сесса
️️️️
М. Пьеринджер
67'
Замена
Ш. Шиммер
️️️️
А. Бек
67'
65'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
М. Рехль
Желтая карточка
Б. Гимбер
64'
64'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Хелер
60'
Желтая карточка
М. Рехль
ГОЛ! 1:1!
Э. Динкчи
Пас отдал
Т. Кляйнденст
52'
Желтая карточка
Й. Ференбах
37'
36'
Желтая карточка
К. Сильдийя
Желтая карточка
Я. Шеппнер
33'
7'
ГОЛ! 0:1!
Л. Хелер
Пас отдал
М. Рехль
5'
Желтая карточка
М. Гульде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
6
Патрик Майнка
ЦЗ
21
Адриан Бек
АП
2
Марнон Буш
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
3
Ян Шеппнер
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
19
Йонас Ференбах
ЦФ
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
(К)
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЦП
14
Никола Доведан
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
8
Кевин Сесса
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
2-1-5
22
Мюллер
15
Мэлони
6
Майнка
21
Бек
3
Шеппнер
23
Гимбер
19
Ференбах
18
Динкчи
18
Пьеринджер
3-1-2-2-2
1
Атуболу
17
Кюблер
5
Гульде
28
Гинтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
34
Рехль
7
Салаи
20
Доан
25
Сильдийя
9
Хелер
23
Гимбер
30
Тайеркауф
30
Тайеркауф
23
Гимбер
2
Буш
23
Траоре
23
Траоре
2
Буш
15
Мэлони
14
Доведан
14
Доведан
15
Мэлони
21
Бек
30
Шиммер
30
Шиммер
21
Бек
18
Пьеринджер
8
Сесса
8
Сесса
18
Пьеринджер
17
Кюблер
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
17
Кюблер
34
Рехль
11
Грегоритч
11
Грегоритч
34
Рехль
7
Салаи
20
Адаму
20
Адаму
7
Салаи
Остались в запасе
Хайденхайм
Фрайбург
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЦП
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
21
Флориан Мюллер
ВР
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЦП
7
Денис Томалья
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Хайденхайм - Фрайбург
3
4
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
20
12
Офсайды
2
0
Количество передач
456
414
Сейвы
2
1
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.89
1.85
Матчи команд
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Войс-Арена
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