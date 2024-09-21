Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хайденхайм - Фрайбург
Хайденхайм - Фрайбург: обзор матча 21 сентября 2024
Хайденхайм
21.09.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Фрайбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К)
ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
10
Пауль Ваннер
АП
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К)
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Хайденхайм
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
7
Лео Сиенза
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
31
Сирлорд Конте
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Фрайбург
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
44
Йоан Манзамби
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
3-2-2-2
22
Мюллер
6
Майнка
23
Гимбер
15
Мэлони
19
Ференбах
23
Траоре
17
Хонзак
10
Ваннер
18
Пьеринджер
14
Бройниг
4-2-2-2
1
Атуболу
17
Кюблер
28
Гинтер
3
Линхарт
30
Гюнтер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
20
Доан
32
Грифо
18
Динкчи
20
Адаму
Остались в запасе
Хайденхайм
Фрайбург
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
6
Никлас Дорш
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
7
Лео Сиенза
ЛВ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
44
Йоан Манзамби
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
6
Никлас Дорш
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
7
Лео Сиенза
ЛВ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
44
Йоан Манзамби
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Хайденхайм - Фрайбург
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
9
Нарушения
6
7
Офсайды
2
1
Количество передач
373
513
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.65
1.18
Матчи команд
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Войс-Арена
Новости команд
Все
Хайденхайм
Фрайбург
Бундеслига: шансы «Фрайбурга» и «РБ Лейпциг» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:12
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Хайденхайм» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Хайденхайм» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.90
15 мая
«Кельн» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Кельн» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.70
9 мая
Бундеслига: шансы «Фрайбурга» и «РБ Лейпциг» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:12
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+