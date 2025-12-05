6 декабря на стадионе «Виталити» «Борнмут» примет «Челси» в рамках 15 тура Премьер-лиги Англии. Команды находятся на разных полюсах таблицы: хозяева пытаются выстроить стабильную игру, а гости стремятся закрепиться в зоне Лиги чемпионов. «Борнмут» испытывает трудности в обороне, пропуская в каждом из последних пяти матчей, тогда как «Челси» уверенно смотрится в атаке и почти не даeт соперникам много пространства.

«Борнмут»

Клуб из приморского города потерял уверенность в результатах: пять матчей без побед и проблемы в защите. Последняя игра против «Эвертона» (0:1) лишь подчеркнула трудности, хотя впереди команда по-прежнему способна на всплески – Энтони Семеньо остаeтся главным козырем, забив 6 голов в 14 турах. Однако высокая уязвимость в обороне (13 пропущенных в последних 5 турах) не позволяет рассчитывать на длительное давление на соперников.

«Челси»

«Синие» в этом сезоне демонстрируют куда большую сбалансированность: 24 очка и 4-е место к 14 туру. Команда неизменно забивает в 13 матчах подряд, используя быстрые атаки и давление на флангах. При этом пропущенные мячи остаются в пределах нормы – всего 4 за последние 5 игр. На выезде «Челси» действует смело: 2:0 с «Бернли» и крупная победа над «Вулверхэмптоном» стали тому подтверждением.

Факты о командах

«Борнмут»

5 матчей без побед

Пропускает в 5 последних играх

В среднем: 1.00 забито и 2.60 пропущено (последние 5 игр)

19 очков и 14-е место в таблице

«Челси»

Забивает в 20 матчах подряд

10 голов за последние 5 туров

В среднем: 2.00 забито и 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает «Борнмуту» в 8 последних матчах

Прогноз на матч «Борнмут» – «Челси»

Хозяева будут стараться играть агрессивно дома, но их атакующего потенциала может не хватить против организованной обороны «Челси». Лондонцы выглядят лучше по всем ключевым метрикам: реализуют моменты, меньше ошибаются у своих ворот, уверенно действуют на контратаках. Предпосылки к результативности гостей очевидны, но и «Борнмут» способен воспользоваться домашними стандартами и скоростью в переходных фазах. Тем не менее преимущество «Челси» по качеству игры и статистике должно сказаться.

