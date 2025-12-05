Введите ваш ник на сайте
«Борнмут» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 6 декабря 2025 с коэффициентом 2.12

05 декабря 2025 9:37
Борнмут - Челси
06 дек. 2025, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
2.12
Победа «Челси»
Сделать ставку

6 декабря на стадионе «Виталити» «Борнмут» примет «Челси» в рамках 15 тура Премьер-лиги Англии. Команды находятся на разных полюсах таблицы: хозяева пытаются выстроить стабильную игру, а гости стремятся закрепиться в зоне Лиги чемпионов. «Борнмут» испытывает трудности в обороне, пропуская в каждом из последних пяти матчей, тогда как «Челси» уверенно смотрится в атаке и почти не даeт соперникам много пространства.

«Борнмут»

Клуб из приморского города потерял уверенность в результатах: пять матчей без побед и проблемы в защите. Последняя игра против «Эвертона» (0:1) лишь подчеркнула трудности, хотя впереди команда по-прежнему способна на всплески – Энтони Семеньо остаeтся главным козырем, забив 6 голов в 14 турах. Однако высокая уязвимость в обороне (13 пропущенных в последних 5 турах) не позволяет рассчитывать на длительное давление на соперников.

«Челси»

«Синие» в этом сезоне демонстрируют куда большую сбалансированность: 24 очка и 4-е место к 14 туру. Команда неизменно забивает в 13 матчах подряд, используя быстрые атаки и давление на флангах. При этом пропущенные мячи остаются в пределах нормы – всего 4 за последние 5 игр. На выезде «Челси» действует смело: 2:0 с «Бернли» и крупная победа над «Вулверхэмптоном» стали тому подтверждением.

Факты о командах

«Борнмут»

  • 5 матчей без побед
  • Пропускает в 5 последних играх
  • В среднем: 1.00 забито и 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • 19 очков и 14-е место в таблице

«Челси»

  • Забивает в 20 матчах подряд
  • 10 голов за последние 5 туров
  • В среднем: 2.00 забито и 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает «Борнмуту» в 8 последних матчах

Личные встречи
21% (4)
21% (4)
58% (11)
18
Забитых мячей
28
0.95
В среднем за матч
1.47
4:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Борнмут
0 : 0
06.12.2025
Челси
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Челси
2 : 2
14.01.2025
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Борнмут
0 : 1
14.09.2024
Челси
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Челси
2 : 1
19.05.2024
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Борнмут
0 : 0
17.09.2023
Челси
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Борнмут
1 : 3
06.05.2023
Челси
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Челси
2 : 0
27.12.2022
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Борнмут
2 : 2
29.02.2020
Челси
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Челси
0 : 1
14.12.2019
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Борнмут
4 : 0
30.01.2019
Челси
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Челси
1 : 0
19.12.2018
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Челси
2 : 0
01.09.2018
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Челси
0 : 3
31.01.2018
Борнмут
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
Челси
2 : 1
20.12.2017
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Борнмут
0 : 1
28.10.2017
Челси
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Борнмут
1 : 3
08.04.2017
Челси
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Челси
3 : 0
26.12.2016
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Борнмут
1 : 4
23.04.2016
Челси
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Челси
0 : 1
05.12.2015
Борнмут
Показать все

Прогноз на матч «Борнмут» – «Челси»

Хозяева будут стараться играть агрессивно дома, но их атакующего потенциала может не хватить против организованной обороны «Челси». Лондонцы выглядят лучше по всем ключевым метрикам: реализуют моменты, меньше ошибаются у своих ворот, уверенно действуют на контратаках. Предпосылки к результативности гостей очевидны, но и «Борнмут» способен воспользоваться домашними стандартами и скоростью в переходных фазах. Тем не менее преимущество «Челси» по качеству игры и статистике должно сказаться.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Челси» – коэффициент 2.12
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.95

2.12
Победа «Челси»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Челси Борнмут
18+
