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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Борнмут
Челси - Борнмут: обзор матча 20 декабря 2017
Челси
20.12.2017, среда, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Борнмут
13'
Виллиан
90+1'
А. Мората
90'
Д. Гослинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Борнмут
Желтая карточка
А. Мората
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Д. Гослинг
ГОЛ! 2:1!
А. Мората
90'
+1
90'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гослинг
Пас отдал
Д. Айб
82'
Желтая карточка
А. Смит
76'
Желтая карточка
С. Фрэнсис
73'
Желтая карточка
Э. Сурман
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
63'
Желтая карточка
С. Фабрегас
39'
ГОЛ! 1:0!
Виллиан
Пас отдал
С. Фабрегас
13'
Желтая карточка
И. Ампаду
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
31
Гарри Артер
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Челси
82
Эдуарду
ВР
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Эден Азар
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Борнмут
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
4-2-3-1
13
Кабальеро
22
Рюдигер
24
Кэхилл
4
Ампаду
77
Дзаппакоста
4
Фабрегас
4
Дринкуотер
10
Виллиан
29
Кенеди
9
Педро
44
Батшуайи
3-3-1-2
1
Боруц
15
Смит
27
Кук
2
Фрэнсис
31
Артер
16
Сурман
32
Гослинг
10
Фрейзер
11
Муссе
9
Дефо
Остались в запасе
Челси
Борнмут
82
Эдуарду
ВР
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Эден Азар
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
82
Эдуарду
ВР
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Эден Азар
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Челси - Борнмут
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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