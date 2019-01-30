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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Челси
Борнмут - Челси: обзор матча 30 января 2019
Борнмут
30.01.2019, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 24 тур
4 : 0
Завершен
Челси
47'
Д. Кинг
63'
Д. Брукс
74'
Д. Кинг
90+5'
Ч. Дэниелс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Челси
ГОЛ! 4:0!
Ч. Дэниелс
Пас отдал
Д. Айб
90'
+5
Замена
К. Мефам
️️️️
Д. Станислас
90'
+5
Замена
Ч. Дэниелс
️️️️
Р. Фрейзер
90'
+2
77'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
М. Ковачич
ГОЛ! 3:0!
Д. Кинг
Пас отдал
Д. Станислас
74'
Желтая карточка
Э. Сурман
72'
Замена
Д. Айб
️️️️
Д. Брукс
68'
65'
Замена
О. Жиру
️️️️
Г. Игуаин
ГОЛ! 2:0!
Д. Брукс
Пас отдал
Д. Кинг
63'
61'
Замена
Виллиан
️️️️
Педро
ГОЛ! 1:0!
Д. Кинг
Пас отдал
Д. Брукс
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-2-3-1
1
Боруц
27
Кук
15
Смит
15
Аке
17
Клайн
16
Сурман
32
Гослинг
19
Станислас
10
Фрейзер
7
Брукс
7
Кинг
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
4
Луис
33
Эмерсон
91
Канте
8
Ковачич
21
Жоржиньо
9
Педро
10
Азар
9
Игуаин
19
Станислас
2
Мефам
2
Мефам
19
Станислас
10
Фрейзер
21
Дэниелс
21
Дэниелс
10
Фрейзер
7
Брукс
33
Айб
33
Айб
7
Брукс
9
Педро
10
Виллиан
10
Виллиан
9
Педро
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
9
Игуаин
9
Жиру
9
Жиру
9
Игуаин
Остались в запасе
Борнмут
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Борнмут - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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