Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Челси
Борнмут - Челси: обзор матча 06 мая 2023
Борнмут
06.05.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 3
Завершен
Челси
21'
М. Винья
9'
К. Галлахер
82'
Б. Бадьяшиль
86'
Ж. Феликс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Челси
Замена
Д. Брукс
️️️️
Д. Соланке
90'
86'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Феликс
Пас отдал
Р. Стерлинг
Замена
А. Семеньо
️️️️
Р. Кристи
84'
84'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
К. Хаверц
Замена
Д. Энтони
️️️️
Ф. Биллинг
83'
82'
ГОЛ! 1:2!
Б. Бадьяшиль
Пас отдал
Х. Зиеш
76'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
Н. Мадуэке
76'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Б. Чилвел
65'
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
63'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
М. Мудрик
63'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Н. Канте
Замена
Л. Кук
️️️️
Д. Ротуэлл
59'
Желтая карточка
М. Сенеси
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
М. Винья
Пас отдал
Р. Кристи
21'
20'
Желтая карточка
Н. Канте
15'
Желтая карточка
М. Мудрик
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Галлахер
Пас отдал
Н. Канте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
4
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
4-3-2-1
33
Нето
6
Винья
5
Сенеси
6
Келли
15
Смит
8
Биллинг
7
Ротуэлл
8
Лерма
10
Кристи
11
Уаттара
19
Соланке
4-2-1-2-1
13
Кепа
5
Бадьяшиль
3
Силва
27
Чалоба
33
Чилвел
17
Фернандес
91
Канте
8
Галлахер
20
Мадуэке
27
Мудрик
29
Хаверц
7
Ротуэлл
4
Кук
4
Кук
7
Ротуэлл
19
Соланке
7
Брукс
7
Брукс
19
Соланке
8
Биллинг
19
Энтони
19
Энтони
8
Биллинг
10
Кристи
42
Семеньо
42
Семеньо
10
Кристи
33
Чилвел
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
33
Чилвел
91
Канте
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
91
Канте
27
Мудрик
19
Стерлинг
19
Стерлинг
27
Мудрик
20
Мадуэке
22
Зиеш
22
Зиеш
20
Мадуэке
29
Хаверц
79
Феликс
79
Феликс
29
Хаверц
Остались в запасе
Борнмут
Челси
12
Марк Траверс
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
Главный тренер
Гэри О'Нил
16
Эдуар Менди
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
Остались в запасе
16
Эдуар Менди
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Борнмут - Челси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Новости команд
Все
Борнмут
Челси
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:30
Джонсон высказался о деньгах, замороженных после продажи «Челси» Абрамовичем
15:05
Раскрыто, как Алонсо изменит стиль игры «Челси»
14:10
1
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
09:13
Экс-владелец «Челси» близок к покупке зарубежных активов «Лукойла»
00:31
4
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:30
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:14
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Джонсон высказался о деньгах, замороженных после продажи «Челси» Абрамовичем
15:05
Раскрыто, как Алонсо изменит стиль игры «Челси»
14:10
1
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
09:13
Экс-владелец «Челси» близок к покупке зарубежных активов «Лукойла»
00:31
4
Игрок «Челси»: «Я хотел бросить футбол, но агенты сказали, что ты можешь заработать много денег»
Вчера, 17:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+