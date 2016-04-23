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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Челси
Борнмут - Челси: обзор матча 23 апреля 2016
Борнмут
23.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 4
Завершен
Челси
36'
Т. Элфик
5'
Педро
34'
Э. Азар
71'
Виллиан
90+1'
Э. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Челси
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
Э. Азар
Пас отдал
Н. Матич
Желтая карточка
М. Ритчи
89'
83'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Виллиан
Замена
М. Ритчи
️️️️
Д. Станислас
78'
71'
ГОЛ! 1:3!
Виллиан
Пас отдал
С. Фабрегас
Замена
Б. Афобе
️️️️
Л. Граббан
63'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Д. Кинг
63'
ГОЛ! 1:2!
Т. Элфик
Пас отдал
С. Фрэнсис
36'
34'
ГОЛ! 0:2!
Э. Азар
Пас отдал
С. Фабрегас
5'
ГОЛ! 0:1!
Педро
Пас отдал
С. Фабрегас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
12
Джон Оби Микел
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Челси
32
Марко Амелия
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
12
Пато
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-3-1-2
1
Боруц
21
Дэниелс
27
Кук
2
Фрэнсис
4
Элфик
32
Гослинг
8
Пью
16
Сурман
19
Станислас
7
Кинг
11
Граббан
3-1-2-3-1
31
Бегович
3
Аспиликуэта
20
Иванович
21
Баба
18
Матич
12
Оби Микел
4
Фабрегас
9
Педро
10
Виллиан
10
Азар
19
Коста
19
Станислас
30
Ритчи
30
Ритчи
19
Станислас
7
Кинг
13
Уилсон
13
Уилсон
7
Кинг
11
Граббан
23
Афобе
23
Афобе
11
Граббан
10
Виллиан
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
10
Виллиан
Остались в запасе
Борнмут
Челси
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
23
Адам Федеричи
ВР
16
Шон МакДональд
ОП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
29
Роберт Кенеди
ЛВ
32
Марко Амелия
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
11
Бертран Траоре
ПВ
12
Пато
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
23
Адам Федеричи
ВР
16
Шон МакДональд
ОП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
32
Марко Амелия
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
11
Бертран Траоре
ПВ
12
Пато
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Борнмут - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD
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