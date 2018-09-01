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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Борнмут
Челси - Борнмут: обзор матча 01 сентября 2018
Челси
01.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Борнмут
72'
Педро
85'
Э. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Борнмут
88'
Замена
Л. Кук
️️️️
Ж. Лерма
ГОЛ! 2:0!
Э. Азар
Пас отдал
М. Алонсо
85'
80'
Замена
Л. Муссе
️️️️
А. Смит
80'
Замена
Д. Айб
️️️️
Д. Кинг
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
М. Ковачич
79'
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
О. Жиру
72'
70'
Желтая карточка
Ж. Лерма
Замена
Педро
️️️️
Виллиан
65'
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Мората
61'
Желтая карточка
Н. Канте
55'
Желтая карточка
М. Алонсо
33'
20'
Желтая карточка
Д. Гослинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Алонсо
22
Рюдигер
4
Луис
3
Аспиликуэта
91
Канте
21
Жоржиньо
8
Ковачич
10
Азар
10
Виллиан
21
Мората
3-2-2-1-2
31
Бегович
15
Аке
27
Кук
2
Фрэнсис
15
Смит
15
Рико
8
Лерма
32
Гослинг
10
Фрейзер
9
Уилсон
7
Кинг
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
10
Виллиан
9
Педро
9
Педро
10
Виллиан
21
Мората
9
Жиру
9
Жиру
21
Мората
8
Лерма
10
Кук
10
Кук
8
Лерма
7
Кинг
33
Айб
33
Айб
7
Кинг
15
Смит
11
Муссе
11
Муссе
15
Смит
Остались в запасе
Челси
Борнмут
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
7
Дэвид Брукс
ПВ
1
Артур Боруц
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Остались в запасе
7
Дэвид Брукс
ПВ
1
Артур Боруц
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Челси - Борнмут
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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