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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Челси
Борнмут - Челси: обзор матча 28 октября 2017
Борнмут
28.10.2017, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Челси
51'
Э. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Челси
Желтая карточка
С. Фрэнсис
88'
Желтая карточка
А. Смит
59'
51'
ГОЛ! 0:1!
Э. Азар
Пас отдал
А. Мората
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Бегович
2
Фрэнсис
15
Аке
21
Дэниелс
15
Смит
27
Кук
10
Кук
16
Сурман
19
Станислас
23
Афобе
9
Дефо
3-3-2-1-1
1
Куртуа
77
Дзаппакоста
4
Луис
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
8
Бакайоко
3
Алонсо
4
Фабрегас
10
Азар
9
Педро
21
Мората
Остались в запасе
Борнмут
Челси
1
Артур Боруц
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Борнмут - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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