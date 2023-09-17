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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Челси
Борнмут - Челси: обзор матча 17 сентября 2023
Борнмут
17.09.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Челси
90'
+6
Желтая карточка
Б. Чилвел
Замена
Д. Брукс
️️️️
Р. Кристи
89'
81'
Замена
Я. Матсен
️️️️
Э. Фернандес
81'
Замена
Б. Чилвел
️️️️
Л. Колуилл
80'
Желтая карточка
Н. Джексон
76'
Желтая карточка
А. Дисаси
Замена
Л. Синистерра
️️️️
М. Тавернье
74'
Замена
М. Сенеси
️️️️
М. Керкез
74'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Д. Уаттара
64'
63'
Замена
К. Палмер
️️️️
М. Мудрик
Желтая карточка
М. Керкез
62'
41'
Желтая карточка
М. Мудрик
4'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Борнмут
13
Ионуц Раду
ВР
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
17
Луис Синистерра
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
10
Коул Палмер
ПВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
6
Алекс Матос
ЦФ
14
Ronnie Stutter
ЦФ
4-2-3-1
33
Нето
6
Керкез
6
Забарный
6
Келли
3
Ааронс
10
Кук
8
Биллинг
16
Тавернье
10
Кристи
11
Уаттара
19
Соланке
4-2-1-3
97
Санчес
27
Густо
3
Силва
6
Колуилл
5
Дисаси
18
Угочукву
17
Фернандес
8
Галлахер
11
Джексон
27
Мудрик
19
Стерлинг
6
Керкез
5
Сенеси
5
Сенеси
6
Керкез
11
Уаттара
19
Клюйверт
19
Клюйверт
11
Уаттара
16
Тавернье
17
Синистерра
17
Синистерра
16
Тавернье
10
Кристи
7
Брукс
7
Брукс
10
Кристи
17
Фернандес
22
Матсен
22
Матсен
17
Фернандес
6
Колуилл
33
Чилвел
33
Чилвел
6
Колуилл
27
Мудрик
10
Палмер
10
Палмер
27
Мудрик
Остались в запасе
Борнмут
Челси
13
Ионуц Раду
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Джордже Петрович
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
6
Алекс Матос
ЦФ
14
Ronnie Stutter
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордже Петрович
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
6
Алекс Матос
ЦФ
14
Ronnie Stutter
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Борнмут - Челси
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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