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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Борнмут
Челси - Борнмут: обзор матча 31 января 2018
Челси
31.01.2018, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 3
Завершен
Борнмут
51'
К. Уилсон
64'
Д. Станислас
67'
Н. Аке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Борнмут
Желтая карточка
С. Фабрегас
77'
67'
ГОЛ! 0:3!
Н. Аке
Пас отдал
Д. Станислас
64'
ГОЛ! 0:2!
Д. Станислас
Пас отдал
К. Уилсон
51'
ГОЛ! 0:1!
К. Уилсон
Пас отдал
Д. Айб
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
3-4-2-1
1
Куртуа
77
Дзаппакоста
15
Кристенсен
24
Кэхилл
3
Алонсо
8
Бакайоко
91
Канте
3
Аспиликуэта
6
Баркли
10
Азар
9
Педро
4-2-2-2
31
Бегович
21
Дэниелс
15
Аке
2
Фрэнсис
27
Кук
10
Кук
32
Гослинг
10
Фрейзер
19
Станислас
13
Уилсон
33
Айб
Остались в запасе
Челси
Борнмут
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Артур Боруц
ВР
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Челси - Борнмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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