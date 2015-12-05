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Челси - Борнмут
Челси - Борнмут: обзор матча 05 декабря 2015
Челси
05.12.2015, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Борнмут
80'
Г. Мюррэй
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Борнмут
Замена
Б. Траоре
️️️️
А. Рахман Баба
81'
Замена
Л. Реми
️️️️
С. Фабрегас
81'
80'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мюррэй
Пас отдал
С. Кук
78'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Д. Кинг
Желтая карточка
Д. Коста
62'
Замена
Д. Коста
️️️️
Оскар
46'
22'
Желтая карточка
Э. Сурман
Желтая карточка
Педро
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Оскар
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Эден Азар
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
21
Чарли Дэниелс
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
15
Адам Смит
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
31
Гарри Артер
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Борнмут
21
Райн Оллсоп
ВР
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
9
Токело Рантие
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Куртуа
21
Баба
24
Кэхилл
4
Зума
20
Иванович
4
Фабрегас
18
Матич
8
Оскар
10
Виллиан
9
Педро
10
Азар
3-2-3-1-1
1
Боруц
30
Ритчи
27
Кук
2
Фрэнсис
15
Смит
21
Дэниелс
31
Артер
16
Сурман
32
Гослинг
19
Станислас
7
Кинг
21
Баба
11
Траоре
11
Траоре
21
Баба
4
Фабрегас
14
Реми
14
Реми
4
Фабрегас
8
Оскар
19
Коста
19
Коста
8
Оскар
7
Кинг
39
Мюррэй
39
Мюррэй
7
Кинг
Остались в запасе
Челси
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
21
Райн Оллсоп
ВР
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
9
Токело Рантие
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
9
Токело Рантие
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Челси - Борнмут
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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