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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Борнмут
Челси - Борнмут: обзор матча 19 декабря 2018
Челси
19.12.2018, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Борнмут
84'
Э. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Борнмут
ГОЛ! 1:0!
Э. Азар
84'
Желтая карточка
С. Фабрегас
60'
57'
Желтая карточка
Д. Станислас
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Эден Азар
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Педро
ПВ
Борнмут
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
4-4-1-1
13
Кепа
33
Эмерсон
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
8
Ковачич
6
Баркли
20
Лофтус-Чик
4
Фабрегас
10
Виллиан
9
Жиру
4-2-3
1
Боруц
15
Аке
21
Дэниелс
27
Кук
15
Рико
7
Брукс
19
Станислас
33
Айб
9
Уилсон
11
Муссе
Остались в запасе
Челси
Борнмут
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Эден Азар
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
10
Райан Фрейзер
ЛВ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Эден Азар
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
10
Райан Фрейзер
ЛВ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Челси - Борнмут
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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