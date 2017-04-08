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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Челси
Борнмут - Челси: обзор матча 08 апреля 2017
Борнмут
08.04.2017, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 3
Завершен
Челси
42'
Д. Кинг
17'
А. Смит (АГ)
20'
Э. Азар
68'
М. Алонсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Челси
90'
+2
Замена
К. Зума
️️️️
В. Мозес
Желтая карточка
М. Градель
90'
+1
88'
Замена
Виллиан
️️️️
Педро
84'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Э. Азар
Замена
М. Градель
️️️️
Р. Фрейзер
84'
Замена
Л. Муссе
️️️️
Б. Афобе
77'
74'
Желтая карточка
Педро
Замена
Д. Айб
️️️️
М. Пью
71'
68'
ГОЛ! 1:3!
М. Алонсо
58'
Желтая карточка
Н. Канте
ГОЛ! 1:2!
Д. Кинг
Пас отдал
Б. Афобе
42'
Желтая карточка
Г. Артер
38'
20'
ГОЛ! 0:2!
Э. Азар
Пас отдал
Н. Канте
17'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Смит
8'
Желтая карточка
В. Мозес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Марк Пью
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Борнмут
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-3-1-2
1
Боруц
27
Кук
15
Смит
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
8
Пью
10
Уилшир
31
Артер
10
Фрейзер
7
Кинг
23
Афобе
4-2-1-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
4
Луис
24
Кэхилл
3
Алонсо
18
Матич
91
Канте
11
Мозес
9
Педро
10
Азар
19
Коста
10
Фрейзер
10
Градель
10
Градель
10
Фрейзер
23
Афобе
11
Муссе
11
Муссе
23
Афобе
8
Пью
33
Айб
33
Айб
8
Пью
9
Педро
10
Виллиан
10
Виллиан
9
Педро
11
Мозес
4
Зума
4
Зума
11
Мозес
10
Азар
4
Фабрегас
4
Фабрегас
10
Азар
Остались в запасе
Борнмут
Челси
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Борнмут - Челси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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