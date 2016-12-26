Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Борнмут
Челси - Борнмут: обзор матча 26 декабря 2016
Челси
26.12.2016, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Борнмут
24'
Педро
49'
Э. Азар (П)
90+3'
С. Кук (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Борнмут
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Э. Азар
90'
+4
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
С. Кук
90'
+3
Замена
О. Эйна
️️️️
В. Мозес
90'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Виллиан
83'
77'
Замена
Д. Айб
️️️️
Б. Смит
66'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Д. Кинг
66'
Замена
Д. Станислас
️️️️
Э. Сурман
Желтая карточка
Педро
63'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Азар
49'
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
С. Фабрегас
24'
14'
Желтая карточка
Д. Уилшир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
16
Эндрю Сурман
АП
15
Адам Смит
ПП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
33
Джордон Айб
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
4-1-2-3
1
Куртуа
3
Алонсо
4
Луис
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
18
Матич
4
Фабрегас
11
Мозес
10
Азар
10
Виллиан
9
Педро
4-4-1-1
1
Боруц
27
Кук
2
Фрэнсис
21
Дэниелс
14
Смит
15
Смит
32
Гослинг
31
Артер
10
Уилшир
16
Сурман
7
Кинг
10
Виллиан
15
Чалоба
15
Чалоба
10
Виллиан
11
Мозес
34
Эйна
34
Эйна
11
Мозес
10
Азар
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Азар
16
Сурман
19
Станислас
19
Станислас
16
Сурман
14
Смит
33
Айб
33
Айб
14
Смит
7
Кинг
23
Афобе
23
Афобе
7
Кинг
Остались в запасе
Челси
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
10
Райан Фрейзер
ЛВ
23
Адам Федеричи
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Остались в запасе
10
Райан Фрейзер
ЛВ
23
Адам Федеричи
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Челси - Борнмут
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Челси
Борнмут
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
09:59
2
Мудрик – о допинге: «Он мог попасть в мой организм только в Украине»
08:16
7
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
09:59
2
Мудрик – о допинге: «Он мог попасть в мой организм только в Украине»
08:16
7
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Борнмута» и «Лидса» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+