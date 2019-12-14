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АПЛ 2026/2027
Челси - Борнмут
Челси - Борнмут: обзор матча 14 декабря 2019
Челси
14.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Борнмут
84'
Д. Гослинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Борнмут
84'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гослинг
Пас отдал
Ж. Лерма
82'
Желтая карточка
Д. Гослинг
Желтая карточка
М. Ковачич
81'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Жоржиньо
78'
75'
Замена
Д. Соланке
️️️️
Д. Кинг
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Виллиан
65'
Замена
М. Ковачич
️️️️
К. Пулишич
65'
50'
Желтая карточка
Л. Кук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Кепа
33
Эмерсон
22
Рюдигер
4
Зума
3
Аспиликуэта
91
Канте
21
Жоржиньо
10
Виллиан
7
Маунт
11
Пулишич
18
Абрахам
4-4-1-1
32
Рэмсдейл
3
Стейси
2
Мефам
2
Фрэнсис
15
Рико
8
Лерма
4
Кук
32
Гослинг
8
Биллинг
10
Фрейзер
7
Кинг
10
Виллиан
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
10
Виллиан
11
Пулишич
8
Ковачич
8
Ковачич
11
Пулишич
21
Жоржиньо
44
Батшуайи
44
Батшуайи
21
Жоржиньо
7
Кинг
19
Соланке
19
Соланке
7
Кинг
Остались в запасе
Челси
Борнмут
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
19
Джуниор Станислас
ЛВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
19
Джуниор Станислас
ЛВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Челси - Борнмут
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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