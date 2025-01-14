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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Борнмут
Челси - Борнмут: обзор матча 14 января 2025
Челси
14.01.2025, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Борнмут
13'
К. Палмер
90+5'
Р. Джеймс
50'
Д. Клюйверт (П)
68'
А. Семеньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Борнмут
ГОЛ! 2:2!
Р. Джеймс
90'
+5
87'
Желтая карточка
Д. Хейсен
83'
Замена
Д. Джеббисон
️️️️
Д. Брукс
Замена
П. Нету
️️️️
Н. Мадуэке
81'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
М. Кайседо
81'
Замена
Т. Адарабиойо
️️️️
Д. Ачампонг
71'
68'
ГОЛ! 1:2!
А. Семеньо
Пас отдал
Р. Кристи
Замена
Р. Джеймс
️️️️
Р. Лавиа
56'
55'
Желтая карточка
Д. Брукс
Желтая карточка
Р. Лавиа
52'
50'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Клюйверт
45'
+2
Желтая карточка
Р. Кристи
Желтая карточка
Н. Джексон
32'
23'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Д. Хилл
ГОЛ! 1:0!
К. Палмер
Пас отдал
Н. Джексон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К)
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
10
Льюис Кук
(К)
ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Борнмут
23
Уилл Деннис
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Ben Winterburn
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
3-3-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
6
Колуилл
34
Ачампонг
25
Кайседо
17
Фернандес
45
Лавиа
10
Палмер
19
Санчо
11
Джексон
20
Мадуэке
4-1-1-3-1
12
Траверс
6
Забарный
4
Хейсен
5
Хилл
6
Керкез
12
Адамс
10
Кук
7
Брукс
10
Кристи
11
Уаттара
42
Семеньо
34
Ачампонг
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
34
Ачампонг
45
Лавиа
24
Джеймс
24
Джеймс
45
Лавиа
20
Мадуэке
7
Нету
7
Нету
20
Мадуэке
25
Кайседо
79
Феликс
79
Феликс
25
Кайседо
5
Хилл
19
Клюйверт
19
Клюйверт
5
Хилл
7
Брукс
29
Джеббисон
29
Джеббисон
7
Брукс
Остались в запасе
Челси
Борнмут
1
Филип Йоргенсен
ВР
27
Мало Густо
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
23
Уилл Деннис
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
27
Мало Густо
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Челси - Борнмут
2
3
Всего ударов по воротам
26
7
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
15
16
Офсайды
2
1
Количество передач
420
316
Сейвы
1
8
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
2.4
1.23
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Борнмут
- : -
02.12.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 2
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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