Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Челси
Борнмут - Челси: обзор матча 29 февраля 2020
Борнмут
29.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Челси
54'
Ж. Лерма
57'
Д. Кинг
33'
М. Алонсо
85'
М. Алонсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Челси
Желтая карточка
К. Уилсон
88'
85'
ГОЛ! 2:2!
М. Алонсо
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Л. Кук
81'
72'
Желтая карточка
А. Кристенсен
72'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
О. Жиру
Замена
Д. Станислас
️️️️
Д. Кинг
68'
64'
Замена
Виллиан
️️️️
Ф. Томори
64'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Жоржиньо
Желтая карточка
А. Смит
59'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кинг
Пас отдал
Д. Стейси
57'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Лерма
Пас отдал
Р. Фрейзер
54'
33'
ГОЛ! 0:1!
М. Алонсо
17'
Желтая карточка
Жоржиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-3-1-2
32
Рэмсдейл
15
Смит
15
Аке
27
Кук
3
Стейси
4
Кук
8
Биллинг
8
Лерма
10
Фрейзер
9
Уилсон
7
Кинг
3-2-2-2-1
13
Кабальеро
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
23
Томори
24
Джеймс
3
Алонсо
8
Ковачич
21
Жоржиньо
9
Педро
7
Маунт
9
Жиру
7
Кинг
19
Станислас
19
Станислас
7
Кинг
4
Кук
32
Гослинг
32
Гослинг
4
Кук
23
Томори
10
Виллиан
10
Виллиан
23
Томори
21
Жоржиньо
6
Баркли
6
Баркли
21
Жоржиньо
9
Жиру
44
Батшуайи
44
Батшуайи
9
Жиру
Остались в запасе
Борнмут
Челси
10
Харри Уилсон
ПВ
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
13
Кепа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
10
Харри Уилсон
ПВ
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Борнмут - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Виталити Стэдиум
Новости команд
Все
Борнмут
Челси
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+