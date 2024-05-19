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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Борнмут
Челси - Борнмут: обзор матча 19 мая 2024
Челси
19.05.2024, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 1
Завершен
Борнмут
17'
М. Кайседо
48'
Р. Стерлинг
49'
Б. Бадьяшиль (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Борнмут
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
К. Палмер
89'
84'
Замена
Л. Келли
️️️️
М. Сенеси
80'
Желтая карточка
М. Сенеси
Желтая карточка
М. Густо
78'
70'
Замена
А. Скотт
️️️️
М. Ааронс
69'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Э. Унал
Замена
Л. Угочукву
️️️️
М. Кайседо
64'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Р. Стерлинг
64'
Замена
М. Густо
️️️️
Н. Мадуэке
64'
59'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
М. Тавернье
59'
Замена
Д. Соланке
️️️️
Д. Клюйверт
49'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Б. Бадьяшиль
ГОЛ! 2:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Палмер
48'
30'
Желтая карточка
М. Керкез
Желтая карточка
М. Кукурелья
28'
27'
Желтая карточка
А. Семеньо
ГОЛ! 1:0!
М. Кайседо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Конор Галлахер
(К)
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Энес Унал
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Петрович
17
Кукурелья
3
Силва
5
Бадьяшиль
27
Чалоба
25
Кайседо
8
Галлахер
19
Стерлинг
10
Палмер
11
Джексон
20
Мадуэке
4-1-3-2
33
Нето
3
Ааронс
6
Забарный
5
Сенеси
6
Керкез
10
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
16
Тавернье
42
Семеньо
19
Унал
20
Мадуэке
27
Густо
27
Густо
20
Мадуэке
25
Кайседо
18
Угочукву
18
Угочукву
25
Кайседо
10
Палмер
22
Казадеи
22
Казадеи
10
Палмер
19
Стерлинг
28
Нкунку
28
Нкунку
19
Стерлинг
5
Сенеси
6
Келли
6
Келли
5
Сенеси
19
Унал
8
Биллинг
8
Биллинг
19
Унал
3
Ааронс
8
Скотт
8
Скотт
3
Ааронс
16
Тавернье
11
Уаттара
11
Уаттара
16
Тавернье
19
Клюйверт
19
Соланке
19
Соланке
19
Клюйверт
Остались в запасе
Челси
Борнмут
13
Маркус Беттинелли
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
21
Ромен Февр
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
21
Ромен Февр
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Челси - Борнмут
2
3
Всего ударов по воротам
17
22
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
61
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
5
9
Офсайды
0
1
Количество передач
528
169
Сейвы
5
4
Точность передач %
85
154
Удары мимо ворот
4
13
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
12
0
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
0.98
2.13
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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