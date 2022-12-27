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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Борнмут
Челси - Борнмут: обзор матча 27 декабря 2022
Челси
27.12.2022, вторник, 20:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Борнмут
16'
К. Хаверц
24'
М. Маунт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Борнмут
Замена
Т. Чалоба
️️️️
Р. Стерлинг
88'
85'
Замена
С. Дембеле
️️️️
К. Мур
Замена
К. Галлахер
️️️️
Д. Закария
82'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
К. Пулишич
82'
66'
Замена
Р. Кристи
️️️️
Ф. Биллинг
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Р. Джеймс
53'
46'
Замена
Д. Энтони
️️️️
Д. Стейси
ГОЛ! 2:0!
М. Маунт
Пас отдал
К. Хаверц
24'
ГОЛ! 1:0!
К. Хаверц
Пас отдал
Р. Стерлинг
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
4
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Борнмут
45
Кэмерон Плейн
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Кепа
17
Кукурелья
3
Кулибали
3
Силва
24
Джеймс
6
Закария
21
Жоржиньо
19
Стерлинг
7
Маунт
11
Пулишич
29
Хаверц
3-2-3-2
12
Траверс
5
Сенеси
6
Келли
15
Смит
3
Стейси
33
Земура
4
Кук
8
Лерма
8
Биллинг
19
Соланке
19
Мур
19
Стерлинг
27
Чалоба
27
Чалоба
19
Стерлинг
24
Джеймс
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
24
Джеймс
6
Закария
8
Галлахер
8
Галлахер
6
Закария
11
Пулишич
7
Обамеянг
7
Обамеянг
11
Пулишич
8
Биллинг
10
Кристи
10
Кристи
8
Биллинг
19
Мур
23
Дембеле
23
Дембеле
19
Мур
3
Стейси
19
Энтони
19
Энтони
3
Стейси
Остались в запасе
Челси
Борнмут
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
Главный тренер
Грэм Поттер
45
Кэмерон Плейн
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
Остались в запасе
45
Кэмерон Плейн
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Челси - Борнмут
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 0
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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